Lega | M5S | Pd | Forza Italia | Fdi Voto | gli obiettivi di tutti i partiti

Scuola - stabilizzazione docenti precari ultime notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Il M5S ha vinto la campagna elettorale mentre la Lega ha sbagliato tutto” : “Se dovessi giudicare dalla campagna elettorale, l’hanno vinta i Cinque stelle mentre la Lega ha sbagliato tutto”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, commenta la campagna elettorale dei due partiti di maggioranza a due giorni di distanza dal voto europeo. “Si dice che i Cinque ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5/ 'Di Maio nervoso - Lega va forte e il M5s ha problemi' : Elezioni Europee 2019, Matteo Salvini ospite a Pomeriggio 5: dalle tensioni al Governo passando per i progetti europei del Carroccio.

Elezioni - l'ultimo duello Salvini-Di Maio : «Lega primo partito» - «Ma M5S maggioranza» : Una piazza contro l'altra, uno a Roma e l'alleato-rivale tra il Piemonte e l'Emilia, e anche la fine della più stramba campagna elettorale di sempre - quella del SalviMaio...

A Lega e M5s un buon risultato non basterà per contare in Europa : Un buon risultato in Italia e forse una redistribuzione degli equilibri interni all'esecutivo dopo il voto. Ma a Strasburgo i due azionisti di maggioranza del governo rischiano l'irrilevanza. Sia la Lega che il Movimento Cinque Stelle infatti, se saranno confermate le previsioni della vigilia, siederanno nelle fila di gruppi di minoranza, fuori dal blocco Popolari, Socialisti e Liberali (ed eventualmente Verdi) che costituira' l'asse delle ...

M5s e Lega : che differenze sull’Europa? Ci scrive il Fatto : Al direttore - Si è conclusa una campagna elettorale che dovrebbe passare alla storia come la peggiore che sia stata mai condotta, una campagna di carattere allusivo (un parlare a nuora perché suocera intenda): si è parlato, quasi sempre e confusamente dell’Italia, alludendo implicitamente all’Europ

Vittorio Feltri - Salvini contro Di Maio. La verità sulle europee : sono un referendum tra Lega e M5s : Si vota tra due giorni per le europee e ho l' impressione che la stragrande maggioranza degli elettori non sappia a quale scopo. Ignora anche a cosa servano un Parlamento a Bruxelles e qualcosa del genere a Strasburgo, dove si svolgono attività misteriose, si prendono decisioni stravaganti in vari c

Europee e cambiamenti climatici - ecco le proposte dei partiti : M5s e Pd puntano a ridurre emissioni - la Lega “nega urgenza” : Paragrafi scarni, indicazioni generiche, pochi numeri, nessuna previsione di strumenti, anche finanziari, su come raggiungere gli obiettivi proposti: così si presentano i programmi dei partiti politici – soprattutto quelli della destra, Lega in testa – per le elezioni Europee alla voce “ambiente”, con particolare riferimento al cambiamento climatico. Eppure, secondo un recente studio condotto da Ipsos per l’European Climate foundation, 4 ...

L'Aria che tira - Augusto Minzolini snocciola i dati di Lega - M5s e Pd : a quanto li danno per le Europee : "La Lega di Matteo Salvini andrà sotto il 30 per cento, i Cinque Stelle riusciranno a recuperare, il Pd sarà al 20 per cento o sotto". Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, su La7, fa la sua personalissima previsione elettorale: "Si è creato un meccanismo perverso: ci sono st

Europee - l’appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi : “Soluzione per alleanza M5s-Pd. No al governo con la Lega” : Hanno sostenuto il Movimento 5 stelle pubblicamente. Ma sono rimasti delusi dal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: alle Europee gli elettori grillini delusi votino per La Sinistra. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5 stelle hanno scritto una dichiarazione pubblica per ...

Aiuti alla famiglia - Lega e M5S in battaglia sul miliardo che non c’è : Il miliardo nascerebbe dai risparmi sui fondi del reddito di cittadinanza stimati dall'Inps e comunicati dal suo presidente Pasquale Tridico. Ma una stima dell'istituto di previdenza, per quanto autorevole, non produce da sola fondi in bilancio. A determinarne le sorti sono i meccanismi prudenziali voluti dal ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'ultima manovra...

"Salvini vuole salvare Fontana e i leghisti indagati" - M5s frena la Lega sull'abolizione dell'abuso d'ufficio : A tre giorni dalle Europee, quando le ceneri del decreto Sicurezza sono ancora calde, Matteo Salvini apre l’ennesimo terreno di scontro con Luigi Di Maio. Questa volta lo fa con un’invasione di campo sui temi della giustizia, cari ai 5Stelle che sono anche i titolari del dicastero. Può sembrare la risposta leghista allo stop del Movimento 5 Stelle che è riuscito nei fatti a bloccare il provvedimento ...

Europee sempre più vicine - Lega e M5S sempre più lontani : Questa la sintesi che circola in tanta parte della casa leghista: "Negli ultimi tre mesi non si capisce bene" se si è alleati o rivali al governo. Lo dice apertamente il ministro per le Politiche per la famiglia, Lorenzo Fontana, a margine di una iniziativa elettorale a Chiavari. Fontana spiega di condividere "quanto affermato da Giorgetti: in questa maniera non si può andare avanti perché si fa fatica a lavorare. C'è tanto da fare e, se ...

Conte al Colle - decreti dopo le Europee : Salvini cede - alta tensione Lega-M5S : Tutto rinviato a dopo le Europee: il presidente del Consiglio, forte di un lungo colloquio avuto con il Presidente della Repubblica, prova a sminare il terreno di scontro tra Lega e M5S e intanto...