Lecce | il nuovo presidente della corte d' appello si insedia e cade

(Di sabato 25 maggio 2019) Emanuela Carucci Si chiama Lanfranco Vetrone e ha riportato una microfrattura al piede. La sua candidatura era stata inizialmente esclusa, ma lui presentò ricorso Si chiama Lanfranco Vetrone ild'di. Sessantasette anni, originario di Potenza. Giàdei tribunali di Catanzaro e di Potenza, si èto ufficialmente ieri a.Ma la cosa che è salita agli onoricronaca non è tanto il suo arrivo nel capoluogo pugliese, quanto il fatto che appenato, durante la cerimonia nell'aula magna Vittorio Aymone, è caduto riportando una microfrattura. Mentre scendeva la pedana, su cui era stato chiamato per la proclamazione, ha messo un piede in fallo ed è caduto. Il magistrato è stato subito soccorso. Il piede è stato ingessato e ha avuto una prognosi di trenta giorni.A darne notizia è il quotidiano "La Gazzetta del ...

