Le ultime schermaglie prima del voto di domenica 

(Di sabato 25 maggio 2019) Ci siamo, si vota. Ma è una vigilia elettorale da choc. Su tutte le prime pagine dei quotidiani campeggia il volto contrito di Theresa May nella stessa identica smorfia di pianto dopo le dimissioni. La sua missione è fallita. E ha lasciato il campo così. Senza riuscire a portare a compimento la Brexit. Con lei, ma nei modi e in maniera meno drammatica, esce di scena anche Angela Merkel, non intenzionata – secondo l'indiscrezione dello Spiegel – ad accettare il presunto tentativo dei Paesi dell'Est a candidarla alla presidenza del consiglio europeo, mentre lei, nell'ultimo comizio a Monaco difende la candidatura di Manfred Weber a campo della Commissione europea. “Un'altra Europa senza di loro” è il titolo di sintesi e di apertura de la Repubblica in edicola, che analizza per la firma di Bernardo Valli il ruolo de “Le donne forti e l'Unione fragile”. E mentre anche in Irlanda i primi ...