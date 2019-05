Le foto dei concerti del Wired Next Fest 2019 a Milano

Milwaukee-Toronto - la figlia del proprietario dei Bucks ‘dissa’ Drake con la maglia di Pusha T : il rapper le risponde via social [foto] : La sfida fra Milwaukee e Toronto si combatte a colpi di rap! La figlia del proprietario dei Bucks si presenta in prima fila con la maglia di Pusha T: Drake, rapper tifoso dei Raptors, le risponde ‘per le rime’ La finale di Conference fra Milwaukee e Toronto è più accesa che mai. Dopo le due vittorie in altrettante gare casalinghe, i Bucks sembravano lanciatissimi verso la vittoria, ma le due trasferte giocate a Toronto hanno ...

Il 24% dei ragazzi scambia foto hot online - il 15% le manda a terzi : Il dato emerge da una ricerca condotta da Skuola.net per Polizia Postale su un campione di 6500 ragazzi. Solo il 16% di chi ha subito minacce ha chiesto aiuto alla famiglia o agli amici. Una ricerca condotta su un campione di 6500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni rivela che il 24% di loro ha scambiato almeno una volta foto hot con il partner via chat o social. Tra questi il 15% ha subìto la condivisione del materiale con terze persone ...

Mette una foto di Salvini su un pc della scuola : punito con nota su diario e la convocazione dei genitori : Franco Grilli L’episodio in una media in provincia di Bari, dove l’alunno 12 aveva utilizzato una foto del leader leghista come sfondo del desktop. genitori convocati a scuola Sapete cosa succede se Mettete una foto di Matteo Salvini come sfondo del desktop di un computer della scuola? Vi beccate una bella nota sul diario e la convocazione dei genitori. Già. È, infatti, quanto successo a un alunno 12enne di una media di Noicottaro, ...

Four Four Two pubblica la classifica dei 101 migliori calciatori degli ultimi 25anni : due italiani nella top 10 [foto] : FourFourTwo, nota rivista di calcio inglese, ogni tanto si cimenta nel pubblicare classifiche particolari legate al mondo del pallone. In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, ha deciso di pubblicare la graduatoria dei 101 calciatori migliori degli ultimi 25 anni. Queste classifiche, si sa, sono sempre oggettive e non mettono mai d’accordo tutti. Non bisogna infatti dimenticare che in 25 anni il calcio è cambiato, si è ...

Motori – FCA - ‘cosa c’è dietro’ : le inimmaginabili fasi che precedono la commercializzazione dei veicoli [foto] : What’s Behind svela il dietro le quinte del lavoro svolto per raggiungere gli elevati standard di qualità, sicurezza, affidabilità e comfort di ogni modello La prima puntata di FCA What’s Behind (letteralmente ‘cosa c’è dietro’) ha mostrato i test effettuati sulle vetture alle temperature polari di Arjeplog. Con la seconda puntata ci si sposta a Sud di circa 15.000 km per approdare ad Upington, una località ...

Mirandola - uomo dà fuoco alla sede dei vigili : due morti. Le foto del rogo : Mirandola, uomo dà fuoco alla sede dei vigili: due morti. Le foto del rogo Due donne morte, un'anziana e la sua badante, due feriti gravi e 16 persone intossicate. Questo il bilancio dell'incendio appiccato nel Modenese. Individuato il presunto responsabile del gesto, un ragazzo di origine marocchina. Salvini: "Tutti a ...

Pisa - gli studenti del liceo fanno poster di Salvini con le foto dei migranti naufraghi nel Mediterraneo : “Un invito a riflettere” : Un poster bello grande con il volto del ministro Salvini sorridente. All’apparenza sembra un ritratto agiografico del leader della Lega in uno dei suoi tanti video sui social. Poi, se si osserva bene, ci si accorge che il viso e il collo del titolare del Viminale sono composti da decine e decine di fotografie di morti sui barconi o di salvataggi in mare. Si tratta di un’opera d’arte dall’effetto ottico molto efficace e dal notevole significato ...

Ti scioglierai davanti a queste nuove foto dei principini George - Charlotte e Louis : Ma la tenerezza The post Ti scioglierai davanti a queste nuove foto dei principini George, Charlotte e Louis appeared first on News Mtv Italia.

Candidate di centrodestra linciate : minacce - insulti e foto osè - il gioco sporco dei sinistri : «Sta a casa a fare la calza», «ma va cretina, non far la politica, fa fioi. Come vuole il tuo partito», «incontriamoci stasera, mettiti qualcosa di sexy»: insulti, minacce, fino ad arrivare persino a taroccare le foto e con quelle provare a ricattare. Tutto questo devono sopportare donne che hanno d

Roma - la contestazione dei tifosi arriva fino a Londra : “Baldini verme” [foto] : Che i tifosi giallorossi non avessero preso bene la decisione della Roma di “mandare via” De Rossi è cosa nota. Che la contestazione potesse arrivare fino alla Londra, però, nessuno lo immaginava. Ma è accaduto. Da una capitale, quella italiana, all’altra, quella inglese, città che tra l’altro vedrà tre squadre in finale tra Champions ed Europa League. Ma Londra è anche la sede in cui risiede il consulente del ...

Atalanta-Lazio - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili foto|Diretta video : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà, 20 fermati

Calciomercato Barcellona - clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [foto] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Una scuola di Trieste vieta le foto di classe a fine anno : "Va tutelata la privacy dei bambini" : Nelle scuole è da sempre una consuetudine. Gli alunni e gli insegnanti si mettono in posa davanti alla lavagna, mentre un fotografo scatta. Un’istantanea, fatta firmare dai compagni di classe, che negli anni diventa un ricordo di “quando eravamo piccoli”. Succede così dalle elementari fino al liceo.Una consuetudine che si interrompe tra le polemiche a Trieste, dove la preside di una scuola primaria ha messo al ...

Soleil Sorge - dall'Isola dei famosi al topless : dopo questa foto - il primo piano rovente. E Belen Rodriguez... : dall'Isola dei famosi al primo topless a Ibiza, con la benedizione di Belen Rodriguez. La bella Soleil Sorge ha creato scompiglio al reality di Canale 5 mettendo zizzania tra le naufraghe ma soprattutto conquistando il cuore di Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina. La loro relazione