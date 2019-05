“La vita dolce” | il libro che spiega come trovare la felicità | rileggendo Epicuro ed

Fulminacci sarà in tour in tutta Italia per presentare il suo primo album “La vita veramente” : Apri l'agenda! The post Fulminacci sarà in tour in tutta Italia per presentare il suo primo album “La vita veramente” appeared first on News Mtv Italia.

Max Biaggi esulta per l’assoluzione : “La magia della vita! Dopo il dolore immenso…” : Max Biaggi esulta per l’assoluzione dall’accusa di evasione fiscale mossa nei suoi confronti, proprio il giorno Dopo la morte del padre Max Biaggi, Dopo la batosta della morte del padre, ha ricevuto una buona notizia per quanto concerne le sue vicende giudiziarie. L’ex pilota è stato infatti assolto dall’accusa di evasione fiscale mossa nei suoi confronti ed ha esultato su Instagram per la nota lieta anche se in un ...

Mancini commenta l’addio di Allegri alla Juventus : “La vita degli allenatori è così” : “Purtroppo è la vita degli allenatori. A volte le cose vanno bene e non continui, altre vanno bene e continui. Noi siamo vaccinati anche a questo, però credo che lui esca benissimo da questi cinque anni, con undici trofei. Mi sembra che siano stati cinque anni straordinari”. Roberto Mancini, a margine della cerimonia della “Hall of fame” del calcio italiano, commenta così il divorzio annunciato a fine stagione fra ...

Eleonora Pedron su Max Biaggi : “La vita porta e riporta”. Ex vicini : Eleonora Pedron su Max Biaggi: “La vita porta e riporta”. Gli ex vicini, i fan: “Lei è la tua metà”. Il gesto della showgirl durante la Prima Comunione della loro figlia, il giorno dopo il grave lutto che ha colpito il pilota Periodo delicato per Max Biaggi che sta affrontando il lutto per la morte […] L'articolo Eleonora Pedron su Max Biaggi: “La vita porta e riporta”. Ex vicini proviene da Gossip e Tv.

Studenti paragonano Salvini a Mussolini - la prof sospesa : “La mia vita a servizio della scuola” : Rosa Maria Dell'Aria, professoressa 63enne di Palermo, ha commentato la decisione della sua sospensione per due settimane perché non avrebbe vigilato su un lavoro fatto dai suoi alunni che avrebbero accostato Matteo Salvini a Benito Mussolini: "Sono molto amareggiata. Ho sempre lavorato in modo che i ragazzi sviluppino un loro pensiero critico, libero, che siano attenti ai fatti e che possano imparare a ragionare e a pensare".Continua a leggere

La vita in diretta - Elisa Isoardi : “La prova del cuoco adesso è mia” : Elisa Isoardi a La vita in diretta: “adesso La prova del cuoco ha una nuova mamma…” E’ stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 8 maggio 2019, la bella e brava Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco, che nel salotto pomeridiano di Rai1 ha fatto un po’ il bilancio della stagione trascorsa proprio nelle cucine del mezzogiorno televisivo ...

Longevity Run - al via a Roma la seconda edizione - tra sport e prevenzione. “La longevità non è un dono - si conquista” : Tutti insieme, di corsa verso la longevità. Venerdì 10 maggio a Roma si terrà la Longevity Run, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano promosso dal Policlinico Gemelli e dall’Università Cattolica, in collaborazione col Comune: una giornata di controlli, consigli, allenamenti, in nome della prevenzione. Il progetto, nato nel 2018, è alla seconda edizione: l’anno scorso ci furono 1.500 iscritti e 364 check-up, venerdì nella ...

Kean : “La Juventus mi ha cambiato la vita. All’esordio pensai…” : Kean – Ha appena 19 anni, ma ha già vissuto la stagione della sua definitiva consacrazione. Moise Kean è uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e, oltre ad aver messo la sua firma sull’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus, si è già guadagnato l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore. Il gioiello bianconero […] More

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “La nostra competitività è cresciuta. A Jerez possiamo fare meglio che in passato” : Dopo una pausa, il Motomondiale torna protagonista e il palcoscenico sarà quello di Jerez de la Frontera (Spagna), primo appuntamento nel Vecchio Continente. Sul tracciato iberico potrebbe iniziare un altro campionato, visto il filotto di weekend che attende i team. La situazione nella classe regina è la seguente: Andrea Dovizioso 54 punti, Valentino Rossi 51 punti, Alex Rins 49 punti e Marc Marquez 45 punti. Ben pochi avrebbero potuto prevedere ...

Jacopo Mosca - una vita da attaccante : “La crisi penalizza i corridori italiani. Non mollo : voglio tornare nel ciclismo che conta” : Il ciclismo non è fatto solo ed esclusivamente di vittorie e imprese clamorose, la bellezza di questo sport risiede anche nella generosità e nella caparbietà di giovani italiani che sfruttano ogni occasione buona per inseguire il risultato di livello. Spesso e volentieri questo purtroppo non accade, ma ci vuole tanta grinta e tanta costanza per affrontare ogni gara a muso duro cercando il momento giusto per buttarsi all’attacco e sperare ...

Cremonese - incubo finito per Montalto : “La più bella emozione provata in vita mia” : Il calvario si è concluso, Adriano Montalto può tornare a sorridere. Ieri l’attaccante della Cremonese ha ritrovato quel gol che mancava praticamente da un anno: è accaduto a Cittadella. “Diciamo – le parole del calciatore grigiorosso – che la cosa che conta è che ci siamo messi al riparo da brutte sorprese. I playoff non sono distanti ma non restano molte gare e, dunque, l’unica cosa da fare è provare a ...

Vitalizi - Gargani (ex parlamentare) : “La media è 3100 euro - non è pensione d’oro. Delibera illegale e irragionevole” : “La media è di 3100 euro al mese, non si tratta di pensioni d’oro. La Delibera resta illegale e irragionevole, e i ricorsi accolti lo dimostrano”. A dirlo, ospite della trasmissione Uno, nessuno, 100Milan di Alessandro Milan a Radio24, è l’ex deputato (Dc, FI, Unione di Centro) ed ex parlamentare europeo Giuseppe Gargani, vicepresidente dell’Associazione ex parlamentari, in merito al taglio dei Vitalizi deciso ...

Incendio Notre-Dame - Macron annuncia : “La ricostruiremo da domani. Evitato il peggio grazie ai vigili del fuoco” : “La ricostruiremo da domani”. Lo annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in tv dopo che i vigili del fuoco hanno confermato che la struttura portante di Notre-Dame, distrutta da un Incendio scoppiato nel pomeriggio, erano state salvate nella loro interezza. L'articolo Incendio Notre-Dame, Macron annuncia: “La ricostruiremo da domani. Evitato il peggio grazie ai vigili del fuoco” proviene da Il Fatto Quotidiano.