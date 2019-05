La vignetta del giorno - Serenissima vergogna

Jim Carrey e la vignetta contro il Governatore dell’Alabama anti-aborto : Il successo social della prima vignetta con Mussolini e la sua amante disegnati a testa in giù come furono appesi dopo la loro morte in Piazzale Loreto e la lite a distanza con la nipote del Duce, gli hanno un po’ preso la mano. Jim Carrey torna su Twitter con una nuova velenosissima e provocatoria vignetta contro il Governatore dell’Alabama, Kay Ivey, colpevole di aver firmato, com’è noto, quella che è considerata la legge più restrittiva degli ...