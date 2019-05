La grande avventura dannunziana di Fiume senza ideologie e nelle parole di chi c' era

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Claudio Siniscalchi Dalla destra alla sinistra, si presentano quattro diversissime testimonianze C' è voluto il centenario dell'fiumana di Gabriele d'Annunzio per liberare questa pagina della storia nazionale dalle tante, troppe incrostazioni, reticenze, semplificazioni e fuorvianti se non denigratorie ricostruzioni. La «vulgata fiumana» era stata demistificata già nel 1965 da Renzo De Felice, nel suo primo volume della biografia mussoliniana. Mezzo secolo dopo Giordano Bruno Guerri in Disobbedisco (Mondadori) ha tracciato un quadro di apprezzabile chiarezza su come d'Annunzio fu per sedici mesi alla guida di. E oggi all'auditorium dell'UNITRE milanese, un gruppo di ricercatori e appassionati «fiumani» celebrerà il Poeta Condottiero, nel corso dell'incontrocittà sacra, manifestazione organizzata da Daniele Orzati e Andrea Scarabelli.è il ...

foodbustersita : La nostra avventura di oggi sarà raccontata fra il casolaredeisegreti e la caritasmacerata. Il tutto grazie al gran… - hello_alligator : RT @hearthstone_it: Gioca GRATIS il capitolo 1 di Colpo grosso a Dalaran e unisciti ai cattivi nella più grande avventura di Hearthstone! - davidlapo1967 : @LaLidia73 @100kmPassatore Grande!!!! Buona corsa e buona avventura! -