La furia del nigeriano in strada | pietre contro i passanti | poi le coltellate al militare

Bobby Diamond è morto : addio al piccolo domatore di furia Cavallo del West : addio a Bobby Diamond: indimenticabile interprete di Furia Cavallo del West Robert Leroy Diamond, noto al grande pubblico come Bobby Diamond, si è spento all’età di 75 anni. Era una delle icone delle televisione americana in bianco e nero. Bambino prodigio, debuttò come attore a soli nove anni nel film Il più grande spettacolo del […] L'articolo Bobby Diamond è morto: addio al piccolo domatore di Furia Cavallo del West proviene da ...

Jackson morirà in Grey’s Anatomy 16? Debbie Allen anticipa la furia di Catherine per la scomparsa del figlio : In un finale privo di grandi catastrofi e perdite umane, la sua scomparsa è stata la vera sorpresa dell'ultimo minuto: Jackson morirà in Grey's Anatomy 16 dopo essere sparito nella nebbia in autostrada? Per scoprire cosa gli è accaduto potrebbero volerci anche molti episodi della nuova stagione, che tornerà a settembre su ABC negli Stati Uniti come ogni anno (in Italia in autunno su FoxLife), anche perché Grey's Anatomy 16 ripartirà da dove ...

Pensa di essere sul volo per Cagliari e si ritrova a Bari - la sfuriata del passeggero è epica : “Come c…o avete fatto a farmi salire?” : Nel video la sfuriata di un passeggero salito per sbaglio sul volo Ryanair diretto da Pisa a Bari, Pensando di essere salito sull’aereo diretto a Cagliari. Alla base della madornale svista una concatenazione di errori che hanno permesso all’uomo di trovare posto su un volo diretto in una località differente da quella indicata sul biglietto. La scena è stata ripresa e postata sui social da altri passeggeri (video twitter ...

Vandali alla scuola media di Venaria. La furia del sindaco 5 Stelle : "Idioti del terzo millennio" : Distrutte lavagne multimediali, divelti gli armadietti. Appello agli studenti: "Denunciate i responsabili del raid"

Cassano tuona contro la proprietà della Roma : il caso De Rossi fa infuriare il barese : Roma, Antonio Cassano ha inveito contro Baldini e Pallotta per il modo nel quale hanno trattato capitan De Rossi “Baldini e Pallotta l’hanno fatta ancora, dopo il Pupo l’hanno fatto con Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e poi De Rossi e non Baldini e Pallotta: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita di lottare per qualcosa di importante“. Sono le parole dell’ex ...

Wilder pazzesco! Breazeale demolito al primo round dopo 2 minuti : Brooklyn omaggia la furia del ‘Bronze Bomber’ : Deontay Wilder stende Dominic Breazeale dopo 2 minuti e 17 secondi di match: ‘The Bronze Bomber’ difende il titolo dei pesi massimi WBC davanti ad un Barclays Center gremito Davanti ad un Barclays Center di Brooklyn riempito da circa 26.000 persone, Deontay Wilder ha dato prova, ancora una volta, della sua furia. Il pugile americano ha difeso con successo la cintura dei pesi massimi WBC mettendo fuori combattimento al primo round Dominic ...

Internazionali d’Italia - Fognini è una furia contro il direttore del torneo : Internazionali d’Italia, Fognini ha tuonato contro il direttore del torneo Sergio Palmieri dopo la sconfitta contro Tsitsipas Internazionali d’Italia, Fabio Fognini è stato eliminato ieri sera da Tsitsipas, dopo che entrambi i tennisti hanno disputato un doppio turno molto duro nella giornata di giovedì, a causa della pioggia dei giorni precedenti. Ebbene, il tennista azzurro ha tuonato contro il direttore del torneo Sergio ...

Pamela Prati - furia nel backstage di Non è la D'Urso? «Pugni contro la porta del camerino...» : Pamela Prati e la storia con Mark Caltagirone a Live - Non è la D'Urso. Ieri sera l'ex prima donna del Bagaglino è stata ospite di Barbara D'Urso per raccontare cosa si...

Disordini Coppa Italia - Mihajlovic infuriato all’esterno dello stadio : “A chi hai detto zingaro?” [VIDEO] : Prima dello spettacolo in campo, c’è stato quello decisamente poco bello fuori dallo stadio, con i Disordini di alcuni tifosi contro la polizia. Per caso, a ritrovarsi lì vicino c’era il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che probabilmente stava andando a vedere la partita. All’improvviso, come si vede in questo video di Rainews, il serbo ha iniziato ad inveire contro qualcuno, fermato soltanto dai poliziotti. Di ...

Papa Francesco - la bravata dell'elemosiniere fa infuriare il Vaticano : gli affari loschi nel palazzo occupato : Il gesto dell'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, avrà pure fatto sorridere e scatenato gli applausi dei 450 abusivi che dal 2003 occupano il palazzo in centro a Roma strappando i sigilli ai contatori della luce. Ma in Vaticano c'è chi ora ha ben poco per cui sorridere. Co

L'elemosiniere del Papa ha fatto infuriare Salvini : Italia-Vaticano: cardinale Krajewski riattiva corrente in casa occupata Londra, 13 mag 08:28 - (Agenzia Nova) - Il tesoriere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, è sceso nel sottoscala di uno stabile occupato a Roma, al fine di riattivare la fornitura di energia elettrica per le circa 450 pers

Diego Della Valle è una furia - lettera contro gli ultras : “avete fatto un casino - adesso gestitevelo - ora basta!” : Diego Della Valle ha alzato la voce per difendere l’operato Della famiglia in merito alle recenti vicende Della Fiorentina Diego Della Valle furibondo contro chi critica la Fiorentina e nello specifico la sua proprietà. Con una lunga lettera ha tuonato contro chi a suo dire sta remando contro da tempo. “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo ...

Europee - il nuovo "volantino" della Lega che fa infuriare il Movimento 5 stelle : I candidati del Carroccio saranno invitati a usare in campagna elettorale l'argomento dei 'no' arrivati nel primo anno di...

Ruben Giuliani - il “Natan” de La Compagnia del Cigno si racconta : “A furia di guardarmi - puntata dopo puntata - ho cominciato a odiarmi da solo” : “Fare il cattivo? Mi ha appassionato. Ho finalmente potuto esprimere invidia, slealtà, scorrettezza. Emozioni che non avevo mai esternato.” Ruben Giuliani, giovane talento del violino, è sincero. dopo aver interpretato il cattivo “Natan” nella “Compagnia del Cigno”, la fiction di Rai 1 che avrà una seconda stagione, ha le idee chiare. “Il musicista che vive in un mondo a parte è frutto della letteratura romantica. La musica per me si nutre di ...