La famiglia cambia | ma resta decisiva

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Matteo Sacchi Il sociologo al festival «èStoria» ha illustrato i vari modelli del nucleo delle società Il rapporto tra lo Stato e laè da sempre una questione complicata. Lo è ancora di più in un'epoca in cui anche definire con chiarezza che cosa sia unaè diventato particolarmente difficile. Il mondo globalizzato tende a privilegiare l'individuo rispetto al gruppo, quindi le famiglie, che secondo Aristotele erano la base naturale della società, rischiano di essere percepite come un residuo del passato. In un mondo dove ci si sposta sempre di più, modelli diversi di convivenza, provenienti da diverse culture, rischiano di essere giustapposti gli uni agli altri, rendendo difficile strutturare la società e la creazione di un modello condiviso di aiuto alla. Ne abbiamo parlato con Francesco Belletti, docente di Sociologia dellapresso ...

Arturo_Scotto : @r_portoghesi Perché questo voto alle europee è troppo importante. Perché è giusto che chi in Europa siede nella st… - SHIN_Fafnhir : @dottorgiustizia Se vincono i socialisti le politiche ultra liberiste disgregheranno l'Europa al grido dell'antifas… -