La bambina che sognava di diventare Maradona | storia di Patrizia Panico

Lione - pacco “riempito di chiodi e bulloni” esplode in pieno centro : 8 feriti - anche una bambina : Diversi feriti per un'esplosione nella città francese avvenuta intorno alle 17.30 nei pressi di una paninoteca. Su Twitter, residenti e passanti spiegano di aver sentito un "forte botto" e di aver visto finestre rotte. Il pacco, "riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada", precisano i giornali francesi.

bambina ferita - l'Italia applaude Napoli : ecco gli angeli che hanno salvato Noemi : È un gruppo di camici bianchi di grande valore, dell'ospedale Santobono e non solo, ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la...

Ping Pong - il cane a 3 zampe che salva il neonato sepolto vivo dalla madre-bambina : È diventato l’eroe del suo villaggio perché ha salvato un neonato sepolto vivo dalla mamma quindicenne in una piantagione di manioca. Lui si chiama Ping Pong ed è un cane che ha l’uso di solo tre zampe. Il fatto è successo a Ban Nong Kham, un villaggio del nord-est della Thailandia, si legge sul sito del Bangkokpost. «All’improvviso – racconta il proprietario – il cane ha cominciato a fiutare in modo ansioso, poi ha ...

Cerca di abusare di una bambina che dormiva - in difesa della piccola interviene il cane di famiglia che lo sbrana : Randle James, 52 anni, di Saline County, Ark., salì al primo piano della piccola casa di famiglia nella stanza in cui le due giovani sorelle dormivano. Le finestre erano aperte e dopo essersi arrampicato nella stanza delle sorelle di 3 e 6 anni, James ha trovato una bella sorpresa che lo attendeva. Un Pitbull pronto a difendere le piccole di casa. Il cane ha attaccato l’uomo morde dogli più parti del corpo. Il trambusto ha allertato i ...

Napoli - parla l’accusato della sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Noemi - chi è l'uomo che ha sparato alla bambina di Napoli. Orrore doppio : chi lo ha aiutato e protetto : Svolta nelle indagini sul ferimento di Noemi, la bambina di 4 anni colpita per errore venerdì 3 maggio a piazza Nazionale, nel pieno centro di Napoli. Le persone fermate sono due: Armando Del Re, accusato di essere l’esecutore materiale, e il fratello Antonio Del Re. Il primo è stato individuato tra

Napoli - sparatoria tra la folla : grave pregiudicato - ferite anche una bambina di tre anni e la nonna : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in un agguato tra la folla avvenuto poco prima delle 17.30 all'angolo tra piazza Nazionale e via...

