Juventus | presunto contatto telefonico fra Agnelli e Sarri RUMORS

(Di sabato 25 maggio 2019) Ci apprestiamo a vivere l'ultima giornata del campionato di Serie A, dopo la quale i riflettori saranno totalmente indirizzati verso il calciomercato. Ci aspettiamo un'estate molto ricca da questo punto di vista, non solo nelle trattative per l'acquisto dei giocatori, ma anche nei cambi in panchina. L'addio di Allegri allaè evidentemente la notizia principale degli ultimi giorni e la dirigenza bianconera sta lavorando cercando di trovare quanto prima un sostituto ideale del tecnico toscano. Come scrive la Gazzetta dello Sport, fra i vari contatti avviati con alcuni tecnici, il più recente sembrerebbe quello avvenuto con Maurizioallenatore del Chelsea impegnato nella finale di Europa League fra il suo Chelsea e l'Arsenal di Unai Emery. Secondo il noto giornale sportivo milanese il presidente dellaAndrea, domenica scorsa, avrebbetelefonicamente ...

