Juventus | annunciata la formazione anti - Samp | CR7 riposa | Szczesny sarà operato

(Di sabato 25 maggio 2019) Questa mattina, lasi è allenata in vista della gara contro ladoria. Domani ci saranno parecchi cambi come ha annunciato Massimiliano Allegri nella sua ultima conferenza stampa da allenatore dei bianconeri. La sorpresa più grande per il match di domani riguarda l'attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo non giocherà visto che dovràre in vista degli impegni con le nazionali. Inoltre, il tecnico livornese ha rivelato che Wojciechnelle prossime settimaneal ginocchio in artroscopia. Il portiere juventino seguirà la squadra a Genova ma non giocherà visto che fra i titolari ciCarlo Pinsoglio. Allegri annuncia laMassimiliano Allegri, nella conferenza stampa di oggi, ha annunciato alla stampa lache schiererà contro ladoria. Il tecnico livornese si affiderà al 3-5-2 e in porta toccherà a Carlo Pinsoglio. Domani in difesa ...

