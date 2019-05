Jessica pilota gli aerei senza le braccia

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Valentina Dardari Non si è mai arresa alla malattia che ha fin dalla nascita e riesce a guidare solo con i piediCox non si è mai arresa alla sua malattia e anzi, ha voluto superare i suoi limiti e realizzare un sogno, riuscire a ottenere il brevetto di volo. Proprio lei che è natalea causa di una malformazione dalla nascita. Ma accompagnata da una fortissima forza di volontà. E ha sempre cercato di spronare chi si trova in difficoltà, spingendoli a non abbattersi, a non darsi mai per vinti “Non mi sono mai arresa, voglio dire alle persone con disabilità che tutto è possibile”. Dopo tre anni di addestramento è entrata nel Guinness dei Primati per aver ottenuto nel 2008 il certificato come, il primolepuòreleggeri a una altezza prestabilita. Pensare che la Cox aveva paura anche solo all’idea di salire su un ...

ginugiola : Jessica, nata senza braccia pilota gli aerei con i soli piedi - SaluteFuturo : Tutto sulla salute -