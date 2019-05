Inter | il Manchester United sarebbe pronto a cedere Lukaku ma non vorrebbe Perisic

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Romelu. Il centravanti belga non ha vissuto la miglior stagione alcosì come tutti i compagni. I Red Devils, infatti, sono arrivati sesti in classifica in Premier League restando così fuori dalla Champions League, competizione che li ha visti uscire quest'anno ai quarti di finale contro il Barcellona. L'attaccante è finito nel mirino dell'che la prossima estate rivoluzionerà la propria rosa e, in particolar modo, il reparto avanzato visto il sempre più probabile arrivo di Antonio Conte che predilige giocare con le due punte.nel mirino dell'Uno dei principali obiettivi dell'la prossima estate sembra essere Romelu. L'ex tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha posto il centravanti belga in cima alla lista presentata all'amministratore delegato, Giuseppe ...

