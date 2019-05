Imperdibili foto del Huawei P20 Lite 2019 in tre colori ma destino incerto?

optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) IlP20non tarderà affatto e oggi possiamo ammirarlo in ogni sua aspetto e anche in tre colorazioni ben diverse. Non è la prima volta che su queste pagine si fa riferimento all'ormai accertato remake delP20originale, quello lanciato nel 2018 per intenderci e ora la sua presentazione o meglio direttamente il suo lancio commerciale potrebbe essere davvero dietro l'angolo , nonostante le note vicende del ban del governo degli Stati Uniti ai danni del produttore cinese, assoluto protagonista della settimana che sta per concludersi.Il ben noto leaker Evan Blass che in fatto di rivelazioni su smartphone in uscita non è davvero secondo a nessuno, solo qualche ora fa attraverso il suo profilo Twitter @evleaks, ha condiviso un'immagine in alta risoluzione proprio delP20, le nuance da lui riportate sono tre, ossia le più classiche nera e blu ...

OptiMagazine : Imperdibili foto del #HuaweiP20Lite 2019 in tre colori ma destino incerto? - AngelaAyrton : RT @cherchiandrea: Buongiorno Milano IL CANNOCCHIALE DI MILANO (foto e testo andrea cherchi) Vedere il Castello Sforzesco 'incorniciato'… - ADM_assdemxmi : RT @cherchiandrea: Buongiorno Milano IL CANNOCCHIALE DI MILANO (foto e testo andrea cherchi) Vedere il Castello Sforzesco 'incorniciato'… -