Il WWF apre il tour estivo spiagge #plasticfree

(Di sabato 25 maggio 2019) È partito ufficialmente ildel WWF “”, la maratona degli eventi che libereranno le nostre, calette e quest’anno anche i fondali, dai rifiuti di plastica e microplastica: una grande azione di Citizen conservation che coinvolgerà, come avvenuto la scorsa estate proseguendo persino nel periodo invernale in oltre 100 località complessive, volontari, cittadini, enti ,associazioni. Ieri si sono svolte già iniziative nel Lazio e in Calabria ed una è in programma domenica in Liguria. Chiunque può scegliere la spiaggia o i tratti sott’acqua più sporchi grazie alla nuova community WWF SUB di diving, divers e semplici appassionati di subacquea. Si può iscrivere il proprio evento sul sito o inviare la propria adesione a quelli già programmati che dalla prossima settimana riempiranno la Mappa. Ai primi 50 eventi iscritti il WWF invierà il kit speciale per i ...

