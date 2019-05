Il volto di una donna giapponese vissuta 3 500 anni fa ricostruito dal suo DNA

Siena - bus si ribalta in una scarpata : i turisti aiutati a uscire dal pullman capovolto. Le immagini : Un bus turistico si è ribaltato stamattina in una scarpata sulla Siena-Firenze, tra Monteriggioni e Badesse. Nel video, diffuso da Radio Siena Tv, il momento in cui alcune persone vengono aiutate a uscire dal mezzo. A bordo c’erano circa una sessantina di turisti provenienti da Georgia, Armenia e Kazakistan. Video Radio Siena Tv Cronaca | Di F. Q.. Siena, si ribalta bus turistico e finisce ...

Risolto il mistero del doppio volto della Luna : La netta differenza tra i due emisferi Lunari sarebbe frutto di un antico impatto con un pianeta nano agli albori del Sistema Solare: lo ipotizza un nuovo studio che ha confrontato i dati della missione Nasa Gravity Recovery e Interior Laboratory (Grail) con i risultati di 360 simulazioni computerizzate. Il mistero dei due volti della Luna – spiega Global Science – è iniziato nell’era delle missioni Apollo, quando le prime ...

Pitbull su due sorelline : una è grave - il volto rovinato. Codacons : 70mila attacchi - patentino obbligatorio per certe razze di cani : Un Pitbull ha aggredito due sorelline di 18 mesi e 12 anni, ferendo in modo grave la più piccola. L'episodio è avvenuto ieri in tarda serata in una villetta di Santhià , in provincia di Vercelli. Il ...

Lo scandalo ammissioni al college che ha coinvolto anche Felicity Huffman diventa una miniserie : Lo scandalo della corruzione per aiutare l'ammissione al college dei figli di ricchi benestanti americani ha sconvolto il mondo dell'istruzione e dello spettacolo visto il coinvolgimento diretto di due attrici come Felicity Huffman e Lori Loughlin. E una vicenda del genere non poteva non avere una trasposizione cinematografica o televisiva.Annapurna Television ha così colto la palla al balzo prendendo i diritti del libro di prossima ...

Legnano - donna colpisce con l’acido il volto dell’ex fidanzato dopo una lite. Ora il giovane rischia di perdere un occhio : Colpito al volto con l’acido dalla ex fidanzata. Così un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto. Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano litigato in strada nella tarda serata di ieri a Legnano, nel Milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Ora si trova in ...

Trovato il corpo di una donna sotto Ponte Sisto : volto tumefatto : di Marco De Risi 'C'è una donna morta, con il volto tumefatto sotto , lato Campo de' Fiori'. A dare l'allarme una passante che ha notato verso le 10,30 il corpo senza vita della donna. Subito è ...

Keanu Reeves è il nuovo volto di Saint Laurent - e non è una bufala : Dopo Travis Scott, è Keanu Reeves il volto della nuova campagna firmata dalla maison Saint Laurent. L'annuncio, come succede spesso negli ultimi tempi nel mondo della moda, è arrivato attraverso la pagina ufficiale di Instragram del direttore creativo Anthony Vaccarello e della maison stessa. Gli scatti sono stati affidati al fotografo britannico David Sims, al momento ne sono stati veicolati solo due e ritraggono l'attore ...

Identificato l'uomo con la saetta sul volto che aveva rapinato una giovane il giorno di Pasqua : La ragazza stava prelevando dei soldi presso l'ATM dell'ufficio postale ubicato in piazzale della Posta quando è stata avvicinata da un ragazzo. Il giovane, armato di taglierino, l'ha minacciata e ...

SCUOLA/ Una gita a Berlino tra Harendt e Weidt : così l'oggi cambia volto : A volte una gita scolastica nel posto giusto può riaccendere negli studenti l'interesse per il presente. È capitato a Berlino

Vaticano - Papa Francesco travolto dalla valanga : 'Neanche una parola sulle stragi. Invece sui migranti...' : Non solo, dunque, Bergoglio proprio come Obama e Hillary Clinton , 'fari progressisti' del mondo occidentale anche sui social, sembra disinteressarsi degli agguati, e molti che a sinistra ne parlano ...

Pasqua di morte : travolto da una valanga sul Monte Pasubio - slavina anche sui soccorritori : Pasqua mortale per un 57enne di Torri di Quartesolo , in provincia di Vicenza, travolto e ucciso da una slavina mentre faceva un'escursione sulle pendici del Monte Pasubio. Uscito di buon mattino all'...

Monte Pasubio - escursionista muore travolto da una slavina. Valanga investe anche i soccorritori : L'uomo, un 57enne di Torri di Quartesolo (Vicenza), era uscito all'alba dicendo che avrebbe fatto ritorno a pranzo. Il mancato rientro ha fatto scattare l'allarme. Nel tardo pomeriggio un elicottero dell'elisoccorso ha individato il corpo senza vita ricoperto di neve a valle del...