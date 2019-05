Il Segreto | spoiler all' 1 giugno | Elsa avvelenata da Antolina | Gracia partorisce

Il Segreto - spoiler spagnoli : il ritorno di Antolina - Lola lavora per Francisca : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre più appassionante. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, svelano che Antolina dopo essere ritornata a Puente Viejo, farà un gesto inaspettato, visto che restituirà i risparmi che aveva sottratto al marito Isaac Guerrero, per poter consentire ad Elsa Laguna di pagare la sua costosa operazione. ...

Il Segreto - spoiler : Adela perde i sensi durante una conversazione con Irene : Uno storico personaggio femminile dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” nato dalla penna di Aurora Guerra, nell’episodio numero 2.002 che il pubblico italiano vedrà prossimamente, farà i conti con dei nuovi problemi di salute. Si tratta di Adela, che avrà l’ennesima crisi a causa dello spostamento della scheggia rimasta nel suo cervello a seguito dell’aggressione ricevuta dal suo nemico del passato Basilio. L’insegnante avrà un ...

Il Segreto - spoiler dal 26 maggio al 1 giugno : Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali : Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno, mostrano che Maria continuerà ad agire di testa sua senza voler ascoltare i consigli dategli da Raimundo. Fernando invece, si rivolgerà ad un professionista chiedendogli di cercare degli indizi sulla morte di Gonzalo, Maria e Beltran. Elsa, continuerà ad essere sotto le grinfie di Antonila, che proseguirà nel suo intento di ucciderla somministrandole del veleno. Tra Consuelo e Marcela ...

Il Segreto - spoiler : Fernando non vede di buon occhio l’amicizia tra Maria e Roberto : E’ in arrivo una clamorosa svolta nei prossimi episodi italiani della famosa soap opera “Il Segreto” in programmazione nel periodo estivo. Le anticipazioni rivelano che proprio quando Maria Castaneda e Raimundo Ulloa si ricrederanno su Fernando Mesia, riuscendo a convincerlo a non lasciare Puente Viejo, accadrà qualcosa di inaspettato. A stravolgere i piani del figlio del defunto Olmo per riuscire a farsi dare una seconda possibilità dalla ...

Spoiler Il Segreto : Julieta e Saul si sposano : La famosa telenovela Il Segreto nelle prossime puntate sorprenderà i molti fan che seguono lo sceneggiato iberico. Alcune delle principali anticipazioni si concentrano su Julieta Uriarte e Saul Ortega, interpretato da Ruben Bernal. La coppia prima di riuscire a sposarsi dovrà affrontare alcuni problemi causati da Eustaquio Molero. In seguito, aiutato da Mauricio Godoy, Prudencio rapirà l'Uriarte per evitare che Eustaquio le faccia del male. Poi ...

Il Segreto - spoiler : Mesia confessa il coinvolgimento nel rapimento dei Castaneda : Torna l'appuntamento con le anticipazioni della soap iberica Il Segreto riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, dove vedremo che Fernando verrà a conoscenza che Beltram ed Esperanza sono ancora vivi. Messo alle strette da Maria, il Mesia confesserà il suo coinvolgimento nel rapimento di Emilia ed Alfonso. In paese giunge finalmente una ...

Il Segreto spoiler : Elsa si prende cura di Alvaro aggredito dagli uomini di uno strozzino : Le vicende de "Il Segreto" continuano a sorprendere i fan italiani. Nel corso delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Elsa Laguna si avvicinerà al dottor Alvaro quando questi verrà pesantemente aggredito da quattro delinquenti. Il Segreto: arriva il dottor Alvaro Le anticipazioni de "Il Segreto" riguardanti i prossimi episodi in onda in Italia svelano che a Puente Viejo giungerà un talentuoso medico, Alvaro ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Elsa e Matias lottano tra la vita e la morte : La fortunata soap opera iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Dalla Spagna arriva una notizia sconcertante sul destino di due storici personaggi. Si tratta di Elsa Laguna e Matias Castaneda, che si ritroveranno a lottare tra la vita e la morte. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero verrà a conoscenza di avere una malattia incurabile, a seguito delle torture subite quando era reclusa in prigione da una detenuta ...

Il Segreto - spoiler al primo giugno : Elsa ha problemi mentali - i figli di Maria sono vivi : Le vicende de Il Segreto continueranno a sorprendere i telespettatori di Mediaset. Nelle puntate da domenica 26 a sabato 1 giugno, Maria confesserà a Fernando tutta la verità sui suoi figli mentre Irene si vendicherà di Anacleto. Infine Antolina confiderà ad Isaac alcuni dettagli sul passato di Elsa. Il Segreto: Gracia partorisce Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda dal 26 maggio all' 1 giugno svelano che i seguaci ...

Il Segreto - spoiler : il dottor Alvaro confessa ad Elsa la verità sull’aggressione subita : Le avventure della serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre più coinvolgenti. Nelle prossime puntate italiane, il pubblico farà la conoscenza di Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) che prenderà il posto dello storico medico. Il new entry, dopo aver messo piede a Puente Viejo per curare tutti coloro che saranno contagiati una grave epidemia, trascorrerà parecchio tempo insieme ad Elsa Laguna, a tal punto da farle una ...

Il Segreto spoiler : il Mesia si avvicina a Maria grazie a Esperanza e Beltran : Fernando e Maria saranno al centro delle vicende de Il Segreto. Nelle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, il Mesia organizzerà una bellissima sorpresa per Esperanza e Beltran al fine di riconquistare la Castaneda. Peccato che l'uomo non abbia fatto i conti con Donna Francisca, disposta a tutto pur di rovinare l'evento. Il Segreto: Maria grata al Mesia Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda nelle ...

Spoiler Il Segreto : Maria e Fernando sempre più vicini - Francisca su tutte le furie : Nei prossimi appuntamenti italiani con la soap opera spagnola “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra, due personaggi scateneranno l’ira di Francisca Montenegro. La moglie di Raimundo Ulloa andrà su tutte le furie dopo aver visto Fernando Mesia e la sua figlioccia Maria Castaneda sempre più complici. Il figlio del defunto Olmo, per riuscire a riconquistare la sua ex moglie, passerà parecchio tempo insieme ad Esperanza e Beltran come se fossero una ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Prudencio si innamora di Lola dopo la partenza di Julieta : Torna l'appuntamento sulle novità de Il Segreto, la telenovela scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Nelle puntate spagnole, in onda prossima settimana in Spagna, Maria scoprirà di essere rimasta paralizzata mentre Prudencio si innamorerà di Lola. Infine Puente Viejo si mobiliterà per aiutare Elsa. Il Segreto: Prudencio geloso di Lola Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi spagnoli trasmessi dal 20 al 24 ...