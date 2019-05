ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Il calcio protagonista assoluto in Vaticano per una mattina grazie alla festa-convegno “Il calcio che amiamo” organizzato dalla Gazzetta delloin collaborazione con Miur, Figc e Lega di Serie A. Il vero top player è statoFrancesco, accolto dai ragazzini presenti, delle scuole e delle giovanili di Serie A, con una ola. Francesco tifoso del San Lorenzo de Almagro, che legge ai presenti un discorso che bisognerebbe incorniciare, sui valori dello, sulla felicità che è in grado di donare il calcio, sul ruolo di educatori e. Ce n’è per tutti nel discorso del, che parte ricordando che lonon è solo questione di muscoli ma coinvolge tutta la personalità di un ragazzo, i suoi sogni, le sue aspirazioni, la sua anima, oltre al suo corpo. Loè una grande occasione per imparare da dare il meglio, l’anima, appunto, con sacrificio e ...

napolista : Il #Papa: “ragazzi, fate #sport, ma non da soli”. E ai genitori chiede di non fare gli #ultras Il #calcio protagoni… - SSCNapoliNews : Il Papa: “ragazzi, fate sport, ma non da soli”. E ai genitori chiede di non fare gli ultras - MelchorST : RT @LaityFamilyLife: Papa Francesco: 'Voi allenatori avete un ruolo importante, perché vi trovate ad essere dei punti di riferimento autore… -