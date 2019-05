Il Napoli saluta con una sconfitta 3-2 a Bologna La rimonta si ferma sul palo

Calciomercato Napoli – Hysaj e Mario Rui pronti a salutare : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riporta una notizia di mercato relativa al Napoli. A quanto pare, secondo la rosea, Elseid Hysaj e Mario Rui saranno ceduti. Il primo non sarebbe contento di giocarsi il posto con Ghoulam e sarà messo sul mercato (l’Inter è alla finestra, ndr). Il suo agente Giuffredi avrebbe già avvertito il Napoli della volontà del suo assistito. Per quanto riguarda Hysaj, invece, sarà lui stesso ...

Niente miracolo - anche il Napoli saluta Europa : Niente miracolo. L'Arsenal passa anche al San Paolo (0-1) e il Napoli esce dall'Europa League. E' l'ultima squadra italiana ad alzare bandiera bianca nelle competizioni europee ma per passare il turno ci sarebbe voluta una vera e propria impresa che gli azzurri non riescono a realizzare. L'Arsenal, forte del vantaggio di due gol acquisito la settimana scorsa nella gara d'andata, non soffre il ritorno di fiamma degli avversari e accede alle ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli saluta la Coppa con la sensazione di avere fatto troppo poco : E così, anche il Napoli saluta l’Europa League 2019 e chiude la sua avventura a livello continentale. La seconda Coppa europea per importanza non torna in Italia nemmeno quest’anno, e non succede dal lontano 1999 quando il Parma di Malesani vinse in finale contro l’Olympique Marsiglia. Questa è un’altra storia, ovviamente, ma ieri sera si è scritto l’ennesimo capitolo negativo di una squadra italiana in Europa ...