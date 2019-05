ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Nell’ultimoprima della pausa estiva di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizioattacca la sinistra: “Il PD di Zingaretti èche è in “” da un anno e mezzo. Tu pensa come sono ligi… non gli basta stare zitti un sabato, si prendono 18, per sicurezza. No perché se parlano perdono voti quindi perché rischiare?”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Ildi: “Il Pd è l’unicoinda 18. Del resto se parlano perdono voti…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Il monologo di Crozza: “Il Pd è l’unico partito in silenzio elettorale da 18 mesi. Del resto se parlano perdono vot… - AlvaroschAlvaro : Il monologo di Crozza: “Il Pd è l’unico partito in silenzio elettorale da un anno e mezzo” @LaStampa… - _mau_ra : RT @fratellicrozza: Siamo davvero arrivati al punto di prendere una multa per 'eccesso di umanità'? Mentre aspettate il nuovo appuntamento… -