Il meteorologo Sergio Pisani | La tendenza dell' estate sarà caldo e pioggia La

(Di sabato 25 maggio 2019) “Non si può conoscere, con così tanto tempo d’anticipo, la temperatura esatta di quest’, o quando e dove pioverà. La meteorologia è una scienza, e come tutte le scienze hae regole. Non bisogna credere a tanti di quei siti che fanno dei titoloni solo per il click-baiting”. Dall’alto dei suoi 45 anni di esperienza il colonnello’aeronautica militare, storico voltoe rubriche meteoa Rai e segretario’Aisam (Associazione Italiana Scienze’Atmosfera ea Meteorologia), fa chiarezza tra notizie e fake news. “Siamo tutti appassionati di meteo, tutti interessati a sapere che tempo farà quando andremo in vacanza: ma ci sono previsioni e previsioni, e bisogna diffidare da chi dàe informazioni fuorvianti solo per vendere più pubblicità ...

