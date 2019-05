Il Financial Times | Fca in trattativa   con Renault per un’ampia collaborazione

Ronaldo al Financial Times : Berlusconi - il peso e la vasectomia : Il brasiliano Ronaldo, fenomeno del calcio che fece sognare il mondo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, torna sotto i riflettori grazie a una lunga intervista rilasciata al Financial Times. L’ex campione oggi fa l’imprenditore ed ha comprato il 51% del Valladolid, club di ultima fascia della Liga spagnola.Rispetto al suo ruolo di investitore nel mondo del calcio, afferma di essere discreto e di non entrare mai nello ...

Fca - il Financial Times : “pagherà a Tesla 1 - 8 miliardi di euro per i crediti verdi” : L’acquisto dei “crediti verdi” da Tesla costerà a FCA una montagna di soldi: secondo il Financial Times si parla di una cifra non inferiore a 1,8 miliardi di euro. Una somma ingente, che verrà devoluta nelle casse di Elon Musk all’80% nel 2020 e il rimanente nel 2021. Un obolo salatissimo che l’azienda italoamericana dovrà scucire come penitenza per il suo ritardo nello sviluppo di tecnologie di alimentazione a basso impatto ambientale: ...

Debito pubblico - come me anche il Financial Times auspica una moneta parallela per l'Italia : Le banche europee scoppiano di liquidità - hanno riserve pari a 1,6 migliaia di miliardi di euro - ma non fanno abbastanza credito all'economia reale. In Italia il credito bancario è addirittura ...

Debito pubblico - come me anche il Financial Times auspica una moneta parallela per l’Italia : “La soluzione più ovvia all’insostenibilità dell’Italia nella zona euro sarebbe la ristrutturazione del suo Debito pubblico. Ma i governi della zona euro non sono preparati a questa possibilità. E’ invece più probabile che valute parallele, titoli di Debito non convenzionali o addirittura criptovalute offriranno l’opportunità per un’uscita non ufficiale (dell’Italia dai vincoli dell’euro, nda). In tal ...

Financial Times : "Nissan rifiuta la fusione con Renault" : Calato il sipario su Carlos Ghosn , crolla la sua grande intuizione, la possibilità di gestire due case automobilistiche con lo schema di una alleanza. Il processo all'ex ceo di Renault-Nissan sarà ...

Financial Times : "Nissan rifiuta la fusione con Renault" : Calato il sipario su Carlos Ghosn , crolla la sua grande intuizione, la possibilità di gestire due case automobilistiche con lo schema di una alleanza. Il processo all'ex ceo di Renault-Nissan sarà ...

Financial Times : “Microsoft complice di Pechino negli apparati di sorveglianza e censura” : La collaborazione scientifica tra Microsoft e un’università militare cinese rende il colosso tecnologico statunitense parzialmente complice degli apparati di sorveglianza di Pechino. È quanto suggerisce un’inchiesta del Financial Times, che cita tre paper pubblicati tra marzo e novembre dello scorso anno, realizzati congiuntamente da accademici della Microsoft Research Asia di Pechino e ricercatori affiliati alla National University ...

Financial Times : Microsoft ha lavorato alla ricerca sull'intelligenza artificiale con un'università militare cinese : Microsoft ha lavorato alla ricerca sull'intelligenza artificiale con un'università militare cinese che potrebbe essere usata per sorveglianza e censura. Lo scrive il Financial Times.Secondo il quotidiano finanziario, tre documenti pubblicati tra marzo e novembre 2018 sono stati co-scritti da accademici della Microsoft Research Asia di Pechino e ricercatori legati alla National University of Defense Technology, controllata dalla ...

UniCredit vuole acquisire Commerzbank - dice il Financial Times : Credito: UniCredit intende acquisire Commerzbank Londra, 4 apr 08:56 - (Agenzia Nova) - UniCredit sta preparando un'offerta multimiliardaria per assumere il controllo della banca tedesca Commerzbank. Lo riferisce oggi il quotidiano britannico Financial Times, che come fonti cita "diverse persone vic

Modica : cartolina sul Financial Times : Una cartolina da Modica sul Financial Times. Postcards from Modica è il titolo dell'articolo sui viaggi della giornalista Mary Novakovich.

Il Financial Times su Fca : la famiglia Agnelli non venderà l'auto : La famiglia Agnelli non venderà l'auto, ma sono tre le ipotesi - sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca - su cui John Elkann lavora: accordi per piattaforme di ...

Financial Times : Fca non venderà auto : 11.35 La famiglia Agnelli non venderà l'auto. E' quanto sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca. Secondo il giornale, il presidente Elkann lavora su tre ipotesi: accordi per piattaforme di condivisione di ricerca e sviluppo con gruppi rivali, fusione o unione con un grande gruppo tecnologico. L'articolo sottolinea come Elkann sia concentrato sulla guida di Fca nel momento in cui l'industria è sotto pressione per ...

Financial Times su Fca - famiglia Agnelli non venderà l'auto. Tre ipotesi allo studio : Il Financial Times dedica un articolo a John Elkann e al futuro della dinastia Agnelli nel mondo dell'automobile. Secondo il quotidiano della City la famiglia Agnelli non venderà l'auto, ma sono tre le ipotesi - sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca - su cui John Elkann lavora: accordi per piattaforme di condivisione di ricerca e sviluppo con i competitor, fusione o unione con un grande gruppo tecnologico. ...

Fca - il Financial Times : "Renault vuole fusione con Nissan e punta Fca" : MILANO - Non c'è solo Peugeot tra le pretendenti di Fca. Secondo quanto riporta il Financial Times ad avere messo lgli occhi sul Lingotto ci sarebbe anche Renault. La casa automobilistica - spiega il ...