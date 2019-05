Il congedo lavorativo per le donne vittime di violenza | la domanda si fa online

vanityfair

(Di sabato 25 maggio 2019) Il recupero psicologico per ledidi genere tra le mura domestiche è un percorso lungo e faticoso. Per questo, già da tempo, è stato introdotta la possibilità di unretribuito per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ampliato poi anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore domestico, per rendere loro possibile svolgere i percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antio dalle Case Rifugio. Ildal lavoro prevede un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni, con una indennità riconosciuta al 100% dell’ultima retribuzione. Dal primo di aprile 2019 è però cambiata la modalità per farne la: per richiedere ilretribuito è possibile ora solo la via telematica (la circolare Inps). Ma vediamo più nello ...

