Il Chelsea fissa il prezzo per cedere Hazard | c’è distanza col Real Madrid

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019) C’èper Edentra la richiesta deldi Abramovich e le intenzioni di Florentino Perez e del suoEdenè il sogno mai nascosto delper quanto concerne la finestra di calciomercato che si sta per aprire. Il calciatore belga però è un pezzo pregiato delche sembra abbiato unsuper per privarsi del suoi gioiello. Dall’Inghilterra parlano di 150 milioni di euro chiesti dai Blues alle Merengues, una valutazione eccessiva dato che ilsembrava essere in procinto di versare nelle casse di Abramovich 100 milioni di euro. Ladunque c’è eccome, vedremo se verrà limata nelle prossime settimane.L'articolo Ililper: c’ècolSPORTFAIR.

FCInterPro : L'OBIETTIVO | Inter, un fedelissimo di Conte nel mirino: contratto quadriennale, il Chelsea fissa il prezzo @ -