Il Celtic entra nella storia | vince la Coppa di Scozia e conquista il terzo “triplete” di

(Di sabato 25 maggio 2019) Ilcontinua a dominare in lungo e in largo nel calcio scozzese. Dopo aver vinto quest’anno campionato edi Lega, i biancoverdi hanno ancheto lanazionale con il successo per 2-1 sugli Hearts. E’ il“triplete”. La squadra di Edimburgo si porta in vantaggio al 53′ con Edwards, ma il Celltic ribalta il risultato con la doppietta di Edouard in gol al 62′ e all’82’. Per la prima voltadel calcio scozzese, una squadra riesce are le tre competizioni locali per tre anni consecutivi (2017, 2018 e 2019). LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio estero L'articolo Illadiil“triplete” di fila sembra essere il ...

