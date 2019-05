IL CASO Cosa dirà Xi Jinping al presidente della Valle d' Aosta?

Occhi rossi - difficoltà respiratorie - congestione nasale? Cosa fare in CASO di allergia? : Occhi rossi, difficoltà respiratorie, congestione nasale. Per una buona fetta della popolazione italiana primavera non vuol dire solo pic-nic nei prati e passeggiate in montagna. Secondo l’Istat le allergie in Italia costituiscono la terza causa di malattia cronica dopo osteoporosi/artrite e ipertensione[1]. Si stima che almeno un terzo della popolazione mondiale sia affetta da una qualche forma di allergia, con un quadro di manifestazioni ...

Rifiuti - dopo il CASO fanghi è il turno di sfalci e potature. Cosa ne pensano i cinquestelle? : dopo i fanghi da depurazione anche gli sfalci e le potature. Ma andiamo con ordine. Già più volte ci siamo occupati dei fanghi di depurazione contaminati utilizzati in agricoltura che, con una inopinata aggiunta al decreto Genova di ottobre-novembre 2018, e in totale contrasto con la posizione assunta dai 5stelle prima di andare al governo con la Lega, sono stati legittimati anche quando contengono sostanze tipicamente industriali e pericolose ...

Pamela Prati - Dago-bomba : "Sta andando da Silvia Toffanin per Verissimo. Che cosa rivelerà sul suo CASO" : Ultim'ora di Dagospia sul caso di Pamela Prati. La showgirl, secondo quanto riporta il sito di Roberto D'Agostino, starebbe andando a Cologno Monzese negli studi Mediaset per registrare la prossima puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 25 maggio. "cosa dirà la Prati a Silvia Toffanin?" si ch

Premi di produttività : tassazione - chi decide - cosa fare in CASO di disparità : Nelle aziende primavera significa stagione di bilanci. Sono queste infatti le settimane in cui gli uffici amministrativi tirano le somme di quello che è stato il 2018 in termini di ricavi e costi. Ma non è finita qui. Perché se il bilancio è roseo l’azienda può anche decidere di Premiare i dipendenti con una somma in busta paga che va ad aggiungersi alla normale retribuzione mensile. Parliamo dei cosiddetti “Premi di produttività”. Somme la cui ...

Cosa sappiamo del possibile CASO mortale di mucca pazza a Ravenna : Sarebbe stato il morbo della mucca pazza a uccidere la donna di 59, morta a Ravenna il 5 maggio scorso. Per avere la conferma bisognerà attendere l'esito dell'autopsia eseguita lunedì all'obitorio dell'ospedale 'Bellaria' di Bologna. Intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati una quarantina di persone fra medici e infermieri che avrebbero scambiato la malattia per una polmonite. La donna, riporta il sito Fanpage, era in cura ...

CASO Cucchi - Arma e Difesa chiedono di essere parte civile. Ilaria : “Una cosa senza precedenti” : L'Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza di costituzione di parte civile nel corso dell'udienza preliminare a Roma che vede coinvolti otto carabinieri accusati di depistaggio sul Caso della morte di Stefano Cucchi. Ilaria Cucchi: “Il fatto che l'Arma abbia chiesto di costituirsi parte civile è una fatto senza precedenti”.Continua a leggere

Cosa succede in CASO di pari punti tra Fiorentina - Bologna - Empoli e Genoa? Calendario ultima giornata : è volata per la salvezza : Una lotta salvezza per la salvezza accesa quella che si profila nell’ultima giornata di campionato con Fiorentina, Bologna, Empoli e Genoa coinvolte e che si giocano la permanenza in Serie A e le combinazioni affinché l’obiettivo venga centrato sono molteplici. CLASSIFICA SERIE ...

Cosa succede in CASO di pari punti fra Atalanta - Milan - Inter e Roma? Situazione - regolamento e calendario ultima giornata : Una Situazione decisamente intricata relativamente alla corsa alla qualificazione in Champions League nel campionato di calcio di Serie A. I giochi, come è noto, sono fatti per Scudetto (Juventus) e secondo posto (Napoli) ma per quanto concerne l’Europa la partita è ancora aperta, visto che Atalanta, Inter, Milan e Roma sono ancora in ballo per i due posti rimanenti in Champions. La classifica attualmente vede, ad una giornata dal ...

Programma e orari ultima giornata Serie A : le partite di Roma - Milan - Inter e Atalanta. Cosa succede in CASO di arrivo a pari punti : La corsa alla Champions League e all’Europa League si risolverà alla trentottesima ed ultima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, che si giocherà domenica 26 maggio. Il Programma prevede per le quattro squadre ancora in gioco i seguenti incontri: Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli, Roma-Parma e SPAL-Milan. Essendo coinvolto l’Empoli, oltre a queste gare, si giocheranno in contemporanea anche le partite che coinvolgono le altre ...

Amici 2019 - l’ironia di Maria De Filippi su Barbara D’Urso e sul CASO del momento : ecco cosa ha detto : Televisione Amici 2019, Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Baci gay mentre canta Renato Zero e la battuta sottovoce di Loredana Berté a Romina Power di Andrea Conti Siparietto ironico ieri sera durante il serale di Amici. L’occasione è stato un gioco, quello della “cabina telefonica” con protagonista Sabrina Ferilli che ha ...

Una settimana al voto : cosa succede nell'Europarlamento in CASO di Brexit : Il paradosso inglese: col caos Brexit si torna alle urne (con Farage verso il trionfo). Che Europarlamento ci aspetta? Lo...

Volvo - una nuova app ti dice cosa fare in CASO di incidente : (Foto: Volvo) L’app Volvo Car Accident Advisor è un software gratuito per smartphone che aiuta in caso di incidente con la propria vettura, assistendo durante le varie procedure che vanno dalla constatazione dei danni alla raccolta di tutte le informazioni e dati necessari da inviare all’assicurazione. Una sorta di assistente pronto all’uso che potrebbe risultare molto comodo in una di queste situazioni decisamente stressanti, ...