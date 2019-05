I vip pentiti voltano le spalle a M5S | “Hanno tradito le nostre speranze” 

lastampa

(Di sabato 25 maggio 2019) Si dichiarano «delusi», si sentono «traditi», qualcuno semplicemente non dà spiegazioni e torna a votare come faceva prima. Sono sempre di più gli intellettuali, gli artisti, i «maitre à penser» - perlopiù di sinistra - che fanno pubblica ammenda per aver sostenuto il Movimento 5 stelle, dopo aver scoperto che il partito della Casaleggio e associat...

