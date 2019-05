Hamburger | come mangiarlo da vero professionista

gqitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) C'è una vera e propria arte dietro quello che può sembrare un semplicissimo. Tutto incomincia dalla polpetta di carne, che deve essere speziata, maneggiata e cotta semplicemente alla perfezione. E poi viene il pane, da scegliere e tagliare con estrema finezza, per poi passare ai formaggi, alle verdure, al bacon, volendo ai funghi, e a qualsiasi tipo di salsa mente e palato decidano di suggerire. Per arrivare poi al contorno, che sì, solitamente è rappresentato dalle sempre graditissime patatine, ma che anche in questo caso può essere rivisto, corretto e stravolto in base alla propria fantasia. Insomma, quella dell'preparato a regola d'arte è senza alcun dubbio una vera e propria arte culinaria, da affinare con l'esperienza giorno dopo giorno. In cucina, certo, ma anche più semplicemente a tavola. Già, ...

AgataAddamo : @DizzyOwl1 @Elisa08227000 Loro sn da internare perché dopo un anno continuare cn qst pippe mentali é grave. Inoltre… - fra_norcia : Il marito è fuori per tutto il #weekend per l'addio al celibato dell'amico. Come si affronta il #venerdi da single?… - masafa75 : @magubalik Hamburger e zucchine al tegame come contorno...almeno questo ho io per cena -