Guida alle elezioni europee nei paesi baltici

Guida alle elezioni europee in Finlandia : È uno dei pochi paesi in cui si è parlato di cambiamento climatico in campagna elettorale, e dove sono ancora in corso le trattative per formare il nuovo governo

Guida alle elezioni comunali di Perugia : Il sindaco uscente di centrodestra, che vinse a sorpresa, è favorito contro il suo famoso avversario di centrosinistra

Golf - PGA Tour 2019 : Jonax Blixt Guida la leaderboard del Charles Schwab Challenge. Attardato Francesco Molinari : Il PGA Tour continua inesorabile la sua marcia verso gli appuntamenti estivi con il Charles Schwab Challenge (montepremi 7,3 milioni di dollari). I Golfisti del circuito professionistico più ricco si sfidano a colpi di birdie sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Al termine dei primi due round troviamo al comando Jonas Blixt. Lo svedese guida la leaderboard con lo score di -9 (131 colpi), una lunghezza ...

Guida alle elezioni comunali di Livorno : Cosa può succedere nella città dove cinque anni fa il centrosinistra subì una delle sue sconfitte più clamorose

Guida alle elezioni comunali di Modena : Ci sono sette candidati ma il favorito è il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, che rischia di andare al ballottaggio (e una volta lì, chi lo sa)

Guida alle elezioni europee in Spagna : I Socialisti di Pedro Sánchez sono i grandi favoriti, dopo la vittoria di fine aprile, ma c'è da tenere d'occhio anche i partiti locali più piccoli, soprattutto in Catalogna

Guida alle elezioni comunali di Bari : Il grande favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro, ma il suo principale sfidante ha una storia particolare

Cei - nelle nuove linee Guida l’obbligo di denunciare casi di pedofilia alle autorità civili. L’8 x mille torna sopra il miliardo : La Cei introduce “l’obbligo morale” di denunciare alle autorità civili i casi di pedofilia che coinvolgono clerici e religiosi. È la più importante novità introdotta della linee guida sulla tutela dei minori approvate dall’assemblea generale della Conferenza Episcopale italiana. Un “grande passo avanti”, lo ha definito mons. Lorenzo Ghizzoni, responsabile della Commissione dedicata. La 73esima assemblea generale ...

Guida alle elezioni europee in Grecia : Il partito di Tsipras dovrebbe perdere le elezioni, va capito di quanto: e in campagna elettorale si è parlato molto di Macedonia e poco di migranti

Guida alle elezioni comunali di Pescara : Il candidato del centrodestra sembra il favorito, mentre il centrosinistra ha deciso di non ricandidare il sindaco uscente e di puntare sull'ex assessore regionale Marinella Sclocco

Guida alle elezioni europee nei Paesi Bassi : Si vota oggi, in anticipo rispetto al resto del continente: se la giocano il partito del primo ministro Mark Rutte e un nuovo partito di destra radicale

Guida alle elezioni europee a Malta : I partiti che si contendono i seggi sono sempre i soliti due, e si è discusso soprattutto dell'omicidio di una giornalista e di migranti

Guida alle elezioni europee in Belgio : Dove si vota anche per le elezioni politiche nazionali, e quindi in totale per il rinnovo di sette parlamenti