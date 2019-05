Governo | rimpasto dopo le elezioni Europee? La Lega smentisce | eppure

Governo - ancora divergenze - Giorgetti : 'No al rimpasto - vogliamo autonomia' : Le elezioni europee sono sempre più vicine. Mancano davvero pochi giorni e la politica italiana potrà confrontarsi con quelli che saranno i risultati di una tornata elettorale che si annuncia cruciale per vari aspetti, a partire dal futuro dell'esecutivo. Lega e Movimento Cinque Stelle, a giudicare dagli ultimi scontri dialettici, sembrano aver interrotto la luna di miele, che forse non era mai iniziata, ma che veniva rimpiazzata da un'unità ...

Governo - Giorgetti : “Rimpasto? Non ci interessa. Con noi al 30% subito l’autonomia - la vecchia Lega la aspetta” : Ieri Matteo Salvini ha detto in tv che col voto europeo “se cambiano gli equilibri (tra Lega e M5s, ndr) la mia priorità è la flat tax”. Oggi Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa alla sede della stampa estera in Italia, ha invece puntato sulla riforma sulle autonomie: “La Lega ne attende l’approvazione”. Qualsiasi sia l’esito delle Europee, il sottosegretario leghista ha negato ...

Di Maio dice no al rimpasto e lancia la fase 2 del Governo : Luigi Di Maio lancia la 'fase 2' del governo del cambiamento, rivendica il tanto lavoro fatto dai ministri 5 stelle ("su 10 provvedimenti varati 9 sono targati M5s"), ne elogia il coraggio "nonostante siamo spesso sotto attacco" e avverte l'alleato di governo: dica chiaramente se dopo le europee vuole far cadere Giuseppe Conte. Per quel che riguarda i pentastellati, "siamo pronti ad andare avanti per altri quattro anni", ma sia chiaro che dal 27 ...

Governo - tira aria di rimpasto : il ministro Toninelli a rischio - i cinquestelle insorgono : Prima se ne mormorava soltanto nei retroscena, ma ora che il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi lo ha delineato apertis verbis in un'intervista, il M5s è pronto a insorgere...

Sergio Mattarella - rimpasto di Governo e diktat : che teste farà saltare : Le possibilità che dopo le elezioni Europee ci sia un drastico rimpasto di governo sono sempre più concrete. Alla luce dei nuovi equilibri che si potrebbero configurare dopo il voto del 26 maggio, dalla Lega di Matteo Salvini potrebbero partire gli affondi finali contro ministri che già da settimane

Governo - la Lega accelera sul maxi rimpasto : Un nuovo ministro all' Economi a, al posto di Tria . Un nuovo ministro alle Infrastrutture , al posto di Toninelli . Un nuovo ministro alla Difesa , al posto della Trenta . Ma anche, forse, nuovi ...

Rimpasto di Governo o elezioni? Urne a ottobre sempre più vicine : Quella politica sta nel fatto che il Capo dello Stato non si rassegnerebbe di certo facilmente a veder chiudere la XVIII legislatura dopo meno di due anni. Mattarella seguirebbe, dopo consultazioni ...

SCENARIO/ Ue - rimpasto - Libia : i nuovi imprevisti che fanno male al Governo : Il Def è stato approvato e ora tra M5s e Lega si frappone soltanto la sfida diretta delle europee. I problemi politici dell'Italia però aumentano