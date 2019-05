Giudice critica Trump in tribunale e sui social | sospeso per sei mesi

tgcom24.mediaset

(Di sabato 25 maggio 2019) Tramite i suoi account Facebook e LinkedIn, l'uomo pubblicava commenti sprezzanti sul presidente degli Stati Uniti fin dal 2016

scuroscuroscuro : Usa, critica Donald Trump in tribunale e sui social: giudice sospeso per sei mesi Tramite i suoi account Facebook e… - aledige : Proprio come da noi..... Usa, critica Donald Trump in tribunale e sui social: giudice sospeso per sei mesi Tramite… - 57Davide : Usa, critica Donald Trump in tribunale e sui social: giudice sospeso per sei mesi Tramite i suoi account Facebook e… -