Ginnastica aerobica | Europei 2019 | quattro finali per l’Italia | Castoldi-Donati fuori da

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Italia grande protagonista aglidiche si stanno disputando a Baku (Azerbaijan). Davide Nacci ha staccato il pass per la finale nella gara individuale grazie al sesto punteggio (20.950), settima piazza invece per il trio composto dallo stesso Nacci, da Marco Vargiu e da Francesco Sebastio. Ottimo quarto posto per il gruppo (Michela, Davide, Anna Bullo, Emanuele Caponera e Paolo Conti hanno ottenuto 21.961), avanza anche la formazione dell’aerodance (quarta con 17.100). Tutti si aspettavano Davidee Michela, la coppia mista che ha vinto gli ultimi due Mondiali: gli azzurri, però, sono incappati in una quasi caduta e si sono dovuti accontentare della dodicesima posizione (20.450) e domani non potranno andare a caccia della medaglia. Eliminati per un soffio Anna Bullo (20.450) e il primo trio (20.300) che sono le prime ...

montediprocida : #montediprocida - AntonioRomano65 : Manca poco al fine settimana! Ecco i corsi del Venerdì! ?? ? Ginnastica aerobica & Step ? - Trainer? Lorena Caputo… - AntonioRomano65 : Scegli la tua attività tra i corsi del Mercoledì! ?? ? Ginnastica aerobica & Step ? - Trainer? Lorena Caputo Ore 10… -