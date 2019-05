Giancarlo Giorgetti | la resa dei conti il giorno dopo il voto | il dato che il governo non

Giancarlo Giorgetti - i governatori del Nord sono con lui. E se Matteo Salvini va sotto il 30 per cento... : C'è tensione non solo nel governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma anche all'interno della Lega stessa dove c'è trepidazione per il risultato che il Carroccio otterrà alle elezioni europee. Se Salvini arriverà al 30 per cento il suo sarà soprattutto un successo personale, una vittoria piena. Se

La profezia di Giancarlo Giorgetti : A giugno verrà la grandine - governo non può vivere in stallo : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, continua a esprimere le sue perplessità sulle continue liti all'interno del governo. Anche se lo fa in modo criptico: "In giugno verrà la grandine. E i più deboli ed esangui saranno i primi a cadere…". La certezza, secondo Giorgetti, è che il governo del cambiamento "non può vivere in stallo, deve fare le cose".

Giancarlo Giorgetti : "Così non si va avanti. Sono pronto a mollare il governo" : Matteo Salvini conosce la parte e sa quello che bisogna dire a quattro giorni dal voto: «Il governo continua al cento per cento dopo le elezioni. Sul piano interno non cambierà nulla, non chiederò un sottosegretario in più». Ma da qui a dire che Giuseppe Conte può dormire sonni tranquilli, ce ne pas

Giancarlo Giorgetti avverte Di Maio : "Così non si può andare avanti. Salvini? Se arriva un plebiscito..." : "Così non si può andare avanti". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma risponde così ai giornalisti sulla tenuta del Governo: "Ho semplicemente detto che se il governo del cambiamento deve fare i

Giancarlo Giorgetti alla stampa estera : "Così non si può andare avanti" : “La mia riflessione è che se c’è un “La mia riflessione è che se c’è ungoverno del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il Premier, ma così non si può andare avanti, senza affiatamento.Questo affiatamento va ritrovato, sennò non ...

Giuseppe Conte - avviso di sfratto da Giancarlo Giorgetti. La frase rubata mentre va in scena il CdM : Era a Milano e non a Roma, al Consigli dei ministri. Ma Giancarlo Giorgetti, a 600 chilometri di distanza da Palazzo Chigi, pare dare l'avviso di sfratto a Giuseppe Conte. Il voto di domenica sarà "uno choc", assicura il sottosegretario a chi è con lui alla cena di rappresentanza con le imprese ital

Giancarlo Giorgetti non raccoglie la sfida. Conte : "Allora sfiduciami" - il leghista resta a Milano : Doveva essere la resa dei conti tra Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti. Invece, almeno su questo punto, il CdM di lunedì sera è andato via liscio e il motivo è semplice: il sottosegretario leghista non era presente. In giornata il numero due della Lega si era scagliato dritto per dritto contro il

Giuseppe Conte replica a Giancarlo Giorgetti : "Le sue parole sono gravissime" : È durissima la reazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle accuse di faziosità lanciate dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Il premier ha voluto mettere subito in chiaro quanto sia stato attento a tenersi lontano dalla "competizione elettorale, sono rimasto sempre fuori d

Giancarlo Giorgetti - il leghista scarica il premier Conte : "È di parte - governo paralizzato" : Il clima nel governo tra Lega e M5s non è mai stato così rovente, al punto che ormai lo stesso sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti deve ammettere senza tentennamenti: "Nell'esecutivo non riusciamo più a fare un ordine del giorno". Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Matteo Salvi

Giancarlo Giorgetti : "Siamo paralizzati. M5S ci fa opposizione - Conte sta con loro" : Giancarlo Giorgetti è uomo di poche parole, abituato a misurare le dichiarazioni. Quello a cui sta assistendo però lo convince a mettere in evidenza quello a cui tutti stanno assistendo: un Governo paralizzato dalla campagna elettorale e dai litigi nella maggioranza. “Non so neanche se riusciamo più a fare un ordine del giorno” dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in un’intervista alla ...

Myrta Merlino : "Matteo Salvini ha perso Zorro ma ha Giancarlo Giorgetti che non vuole liti col M5s - sennò..." : "Matteo Salvini quando era piccolo ha perso il suo Zorro, (come riportato nella prima pagina del libro di Chiara Giannini, ndr) ma oggi che è grande ha Giancarlo Giorgetti. Uno che parla poco, ma quando parla detta la linea", ha scritto sul suo profilo twitter Myrta Merlino. Il sottosegretario leghi

Giuliano Pisapia ad Agorà : "Cosa mi ha rivelato Giancarlo Giorgetti sul governo Salvini-Di Maio" : La Lega non ha mai creduto che con il Movimento 5 stelle potesse durare. Lo rivela in diretta ad Agorà su Raitre Giuliano Pisapia. Ospite di Serena Bortone, l'ex sindaco di Milano ha svelato un interessante retroscena: "Il giorno prima della firma del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle,

Giancarlo Giorgetti : "Con queste liti diventa insostenibile. Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si parlano" : "Sono quattro mesi di campagna elettorale, lo stato di litigiosità è evidente a tutti. Se prosegue dopo il 26 maggio è insostenibile. Sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metodo di lavoro". Giancarlo Giorgetti ospite di Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno,

Giancarlo Giorgetti : "Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime" : “Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime”, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, durante le registrazioni di Porta a Porta, è sicuro: “Se continua così dopo il 26 maggio è insostenibile, ma sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metro di lavoro”.Giorgetti, risponde a Bruno Vespa che ...