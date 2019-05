Gf | Francesca vuole ancora Giorgio? Gennaro la frena | “Grandi mancanze di rispetto”

GF 16 - Francesca sul fidanzato : 'Lo brucio vivo' - Gessica Notaro vuole provvedimenti : Dopo essere stata messa al corrente del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè ha detto una cosa che non è piaciuta a molti. La frase 'lo brucio vivo' che ha pronunciato la concorrente del Grande Fratello l'altro giorno, ha spinto Gessica Notaro ad esporsi sui social network per chiedere che siano presi dei provvedimenti nei suoi confronti per il cattivo messaggio che ha mandato ai telespettatori. La reazione della De ...

Francesca De Andrè critica Mila Suarez : “Vuole attirare l’attenzione” : Grande Fratello: Francesca De Andrè torna ad attaccare Mila Suarez Che Francesca De Andrè e Mila Suarez non siano diventate proprio grandissime amiche in queste settimane passate nella casa più spiata dagli italiani è sembrato essere chiaro un po’ a tutti i telespettatori. Difatti la giovane nipote di Fabrizio De Andrè ha dichiarato spesso e volentieri agli altri inquilini di credere che la modella tunisina sia falsa. E tutto ciò ...

Cristiano De Andrè diffida le figlie Francesca e Fabrizia dall’entrare nella Casa del Grande Fratello : “Non vuole che raccontino storie di famiglia” : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello 16, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni fa trapelare un’indiscrezione che incombe sul reality di Canale 5. Le sorelle Francesca e Fabrizia De Andrè, nipoti del celebre cantautore Fabrizio, avrebbero ricevuto dal padre Cristiano una diffida legale a non entrare nella Casa più spiata d’Italia. Il loro ingresso è in programma per questa sera, come aveva ...