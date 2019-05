Fratelli di Crozza | i monologhi e le imitazioni della puntata del 24 maggio 2019 su Nove

Programmi TV di stasera - venerdì 24 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Ciao Darwin» - « L’Aquila – Grandi Speranze» e «Fratelli di Crozza» : Paolo Bonolis e Luca Laurenti - Ciao Darwin 8 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Prima Semifinale Il dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, giunge ad un momento cruciale: “la maratona della semifinale”. Pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 31 maggio. Lo scorso sabato si è tenuta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo stavolta sarà possibile scoprire l’atteso risultato del ballottaggio tra le coppie ...

Fratelli di Crozza - i monologhi e le imitazioni della puntata del 17 maggio 2019 su Nove (VIDEO) : Fratelli di Crozza, i monologhi e le imitazioni della puntata del 17 maggio in onda su Nove. Il raro dipinto “Salvini in ufficio, Zorro, Di Maio e Tria e lo spread (VIDEO)Anche ieri è andato in onda un nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì su Nove alle 21.20 (qui gli ascolti). Ieri gli argomenti da trattare erano tanti. Nel suo monologo Maurizio Crozza dice di essere stufo di dover parlare di politica sempre, ...

Fratelli di Crozza - i monologhi e le imitazioni della puntata del 10 maggio 2019 su Nove (VIDEO) : Fratelli di Crozza, i monologhi e le imitazioni della puntata del 10 maggio in onda su Nove. La corruzione, Salvini e la cannabis, Toninelli e Conte (VIDEO) Come ogni settimana è andato in onda il nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì su Nove alle 21.20 (qui gli ascolti). Ieri gli argomenti da trattare erano tantissimi visto che i partiti sono alle prese con la campagna elettorale per le Europee, le cose su cui ...

Fratelli di Crozza - Conte diventa lo “007 del Garagano” : “Quando l’Italia ha un problema non lo risolvo - lo posticipo” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza veste i panni di un elegantissimo Giuseppe Conte intento a scegliere gli outfit più adatti per ogni occasione: “Sto provando ad abbinare gli abiti alle prossime difficili decisioni che dovrò prendere, sempre in maniera elegante… lo hanno riconosciuto anche i media più sofisticati. Anche nei momenti più spinosi, non perdo lo charme di James Bond. Giuseppe Cont… lo ...

Fratelli di Crozza - i monologhi e le imitazioni della puntata del 3 maggio 2019 su Nove (VIDEO) : Fratelli di Crozza, i monologhi della puntata del 3 maggio in onda su Nove. Il saluto romano, Salvini e le Europee, De Luca e Forchielli (VIDEO) Come ogni venerdì, ieri è andato in onda il nuovo appuntamento live con Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì su Nove alle 21.20 (qui gli ascolti). Come al solito il comico ha parlato di vari argomenti di attualità all’interno dello show, vediamo anche quali sono stati i personaggi che il ...

Fratelli di Crozza - i monologhi e le imitazioni della puntata del 26 aprile 2019 su Nove (VIDEO) : Fratelli di Crozza, i monologhi della puntata del 26 aprile in onda su Nove. Fedez e la go-pro perduta, Salvini e Di Maio (VIDEO) Dopo la pausa per le festività pasquali, ieri è andato in onda il nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì su Nove alle 21.20 (qui gli ascolti). Vediamo quindi quali sono stati i personaggi che il comico ha imitato e quali i fatti d’attualità politica e sociale lo hanno ispirato. Nella puntata ...

Fratelli di Crozza - i monologhi della puntata del 12 aprile 2019 su Nove (VIDEO) : Fratelli di Crozza, i monologhi della puntata del 12 aprile in onda su Nove. I simboli elettorali e le imitazioni di Berlusconi e Alessandro Di Battista. (VIDEO) Come ogni venerdì è andato in onda il nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì su Nove alle 21.20 (qui gli ascolti). Nella puntata di ieri il monologo di apertura di Maurizio Crozza era dedicato interamente a alcuni fatti presi direttamente dai titolo di giornale ...

Ascolti Tv 5 aprile 2019 - vola Canale 5 con Striscia e il record di Ciao Darwin. Crescono i Fratelli di Crozza sul Nove : Ascolti Tv di venerdì 5 aprile 2019. Su Canale 5 la quarta puntata di Ciao Darwin 8 Terre Desolate , con la sfida Messaline vs Giuliette durata fino a mezzanotte e 50 minuti, è stata vista da una ...