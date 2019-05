FOTO Passo Gavia | muri di neve alti 12 metri | rischio slavine! Sempre più difficile il

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Il transito del Giro d’Italia sulpiù a, una decisione ufficiale arriverà soltanto nella giornata di lunedì in seguito all’ultimo controllo degli organizzatori ma la situazione èpiù critica a causa del maltempo che è stato l’assoluto protagonista del mese di maggio. La 16esima tappa della Corsa Rosa, da Lovere a Ponte di Legno, prevede infatti la salita dele successivamente il Mortirolo ma il passaggio sulla Cima Coppi si fapiù ostico. La strada è sgomberata ma ai margini sono presenti deidiche sonofino a 12, ildi valanghe è davvero molto elevato: con il possibile scioglimento dei ghiacci si possono causare slavine e smottamenti che renderebbero impossibile il regolare svolgimento della corsa come riporta spaziociclismo secondo cui ci sarebbe pessimismo anche in seno a RCS Sport. Ora ...

