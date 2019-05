Formula 1 | Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari | “vi spiego cosa abbiamo

Formula 1 - frecciata velenosa di Leclerc nei confronti della Ferrari : fischiano le orecchie di Binotto : Il pilota della Ferrari ha commentato con delusione l’eliminazione dalla Q1 nelle qualifiche del Gp di Monaco Charles Leclerc subito fuori nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sul tracciato di casa il monegasco della Ferrari ha chiuso il Q1 in sedicesima posizione finendo per rimanere escluso. Photo4/LaPresse Il driver monegasco non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano ...

Formula 1 – La Ferrari pensa al colpaccio : l’ammissione di Binotto : La Ferrari pensa ad un grande ritorno: Resta nuovamente nel team di Maranello? Le parole di Binotto La Ferrari non è ancora riuscita ad ottenere un risultato positivo nella stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha dominato, con 5 doppiette storiche consecutive, mentre il team di Maranello insegue ancora, cercando di risolvere i problemi che gli impediscono di lottare con le Frecce Argento. photo4/Lapresse Negli ultimi giorni si vocifera ...

Formula 1 – Ferrari - stagione finita? Binotto ammette : “Mondiale? Tanti punti da recuperare. Lavoriamo già alla macchina 2020” : Ferrari costretta ad inseguire la Mercedes già dalle prime gare del Mondiale: il team principal Mattia Binotto non nasconde le difficoltà della rossa e parla già della stagione 2020 I test invernali avevano regalato Tanti sorrisi in quel di Maranello: la Ferrari 2019 sembrava una macchina in grado di dare grande filo da torcere alle Mercedes e magari proprio questo si sarebbe rivelato l’anno buono per spezzarne il dominio. Le prime 5 gare ...

Formula 1 - Binotto e la distanza Ferrari-Mercedes : “ecco da cosa dipende sino ad ora” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del gap con la Mercedes dettato principalmente dalla questione gomma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato questa sera alla vigilia di un weekend che si prevede essere difficile per la rossa. Il paragone con la Mercedes ancora non regge, come rivelato anche da Binotto a Skysport. Parte dei motivi sono da addebitare alle questioni legate alle gomme: “il grip ...

Formula 1 - Binotto rilancia : “lavoriamo a Maranello per portare nuovi sviluppi - obiettivo vittoria a Monaco” : Il team principal della Ferrari ha ricordato Lauda, soffermandosi poi sul Gran Premio di Monaco in programma domenica prossima Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione austriaco Niki Lauda, spirato nella notte tra lunedì e martedì all’età di 70 anni. LaPresse/Photo4 La Ferrari vanta nove successi nel Principato, di cui l’ultimo arrivato nel 2017 ...

Formula 1 - Ferrari in difficoltà nonostante gli aggiornamenti di Barcellona : Brawn però difende Binotto : nonostante il duro colpo incassato a Barcellona dalla Ferrari, il direttore sportivo della F1 ha difeso l’operato del team principal del Cavallino La Ferrari ha cominciato come peggio non avrebbe potuto il Mondiale, battuta a ripetizione dalla Mercedes capace di piazzare cinque doppiette in cinque gare. LaPresse Una situazione difficile da accettare, soprattutto dopo gli aggiornamenti portati a Barcellona, che non hanno sortito gli ...

Formula 1 - la Ferrari brancola nel buio : Mattia Binotto aumenta le preoccupazioni dei fan del Cavallino : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che sta vivendo la scuderia, ammettendo di non avere ancora una soluzione ai problemi Un inizio di stagione horror, cinque gare e altrettante doppiette della Mercedes, con tre successi di Hamilton e due di Bottas. Un dominio assoluto quello delle Frecce d’Argento, che potrebbe proseguire nelle prossime settimane se la Ferrari non risolverà i propri ...

Formula 1 – Binotto non cerca scuse a Barcellona : “non abbiamo una risposta! Critiche? Giuste - risponderemo con i fatti” : La profonda analisi di Mattia Binotto dopo la quinta doppietta consecutiva della Mercedes a Barcellona: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp di Spagna Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da ...

Formula 1 – Ferrari in difficoltà a Barcellona - Binotto ammette : “weekend difficile - vengono fuori punti deboli che…” : Ferrari in difficoltà a Barcellona: il team principal Binotto analizza i problemi evidenziati sul circuito catalano dalle monoposto di Vettel e Leclerc Ferrari ancora una volta in difficoltà. L’esordio europeo sulla pista di Barcellona non ha portato con sè grandi risultati per la Rossa che si ritrova ancora dietro le due Mercedes. Al termine delle qualifiche, Sebastian Vettel è risultato il migliore dei due piloti della scuderia di ...

Formula 1 - GP Spagna - Binotto : 'Nessun all-in. Obiettivo? Una Ferrari più forte possibile' : Il team principal della Ferrari Mattia Binotto , nel venerdi di prove libere del Gran Premio di Spagna , ha parlato delle novità aerodinamiche e della nuova power unit portate sul circuito di Montmeló ...

Formula 1 – Dominio Mercedes - la Ferrari non ci sta : Binotto annuncia importanti novità per il Gp di Spagna : La Ferrari in Spagna con importanti novità: l’annuncio di Binotto alla vigilia del quinto round stagionale Dopo quattro doppiette consecutive della Mercedes, la Ferrari arriva al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di Spagna, con importanti novità, che potrebbero finalmente mettere in difficoltà i loro rivali. Il team di Maranello si sposta al Montmelò motivato a far bene e riscattarsi dalle prime gare non all’altezza ...

Formula 1 - segreti e retroscena su Marchionne : svelati i motivi che lo hanno spinto a ‘scegliere’ Binotto : Nel libro monografico di Tommaso Ebhardt sono stati svelati alcuni retroscena relativi alle scelte di Marchionne sulla gestione della Ferrari segreti e retroscena relativi a Sergio Marchionne sono racchiusi nel libro monografico di Tommaso Ebhardt, nel quale si comprende a fondo il modo con cui l’imprenditore italo-canadese aveva deciso di gestire la Ferrari. Photo4/LaPresse L’obiettivo era quello di riportarla al successo, per ...

Formula 1 - Binotto getta acqua sul fuoco : “non credo che i risultati ottenuti finora…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del divario con la Mercedes, soffermandosi anche sulle scelte compiute a Baku Difficile comprendere cosa distanzi in questo momento la Mercedes dalla Ferrari, fatto sta che le Frecce d’Argento viaggiano a velocità supersonica rispetto a tutto il resto del gruppo. photo4/Lapresse Risposte difficili da trovare, ma la scuderia di Maranello non può perdere altro tempo considerando le quattro ...

Formula 1 - Binotto ci crede nonostante i risultati : le parole del team principal Ferrari dopo Baku fanno sperare i fan : La Ferrari non perde fiducia e ottimismo dopo il Gp d'Azerbaijan: le parole del team principal del Cavallino dopo la quarta doppietta Mercedes a Baku Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata ...