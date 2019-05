Firenze Strage via dei Georgofili | le iniziative per il 26° anniversario dell’attentato

laprimapagina

(Di sabato 25 maggio 2019) Nadia Nencioni non aveva ancora nove anni. Sua sorella Caterina pochi mesi. Il 27 maggio 1993 la bomba di via

AaronPettinari : Manifestazioni per la ricorrenza del 26° anniversario della strage di via dei Georgofili - Firenze, 26 e 27 Maggio - antimafia2000 : Manifestazioni per la ricorrenza del 26° anniversario della strage di via dei Georgofili - Firenze, 26 e 27 Maggio - firenze_today : Firenze ricorda la strage dei Georgofili, c'è ancora tanta commozione - Nove da Firenze -