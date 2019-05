Fiorentina-Genoa streaming e tv | dove vedere la 38a giornata Serie A

forzazzurri

(Di sabato 25 maggio 2019)e tv, 38asi disputerà domenica 26 maggio alle ore 20.30. Una delle partite più significative della 38adiA si giocherà al Franchi. Alle 20.30 infatti scenderanno in campoper lo scontro salvezza decisivo. Con una vittoria dei padroni di casa ilsarebbe inB. Con un pareggio o una vittoria dei Grifoni bisognerebbe aspettare il risultato dell’Empoli a Milano, che a quel punto dovrebbe vincere per forza.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa stagione. Il match sarà visibile su Sky Sport 1, sia satellite che digitale terrestre, e su Sky Sport 254. Inoltre la partita potrà essere vista, solo per gli abbonati Sky, sull’app di ...

capuanogio : In attesa del risultato di #LazioBologna ecco il quadro salvezza: #Fiorentina salva con un punto #Genoa salvo vi… - SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? #Montella squalificato per due giornate ? Non sarà in panchina contro il #Genoa #SkySerieA - teovisma : @DavideElle46 La Fiorentina per andare in B dovrebbe perdere con il Genoa e l'Empoli vincere a San Siro. Diciamo c… -