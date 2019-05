Fiorentina | dagli Usa sono certi | “Commisso è il nuovo proprietario”

lanotiziasportiva

(Di sabato 25 maggio 2019) L’imprenditore italoamericano di Mediacom aveva già tentato l’acquisto tre anni fà dai Della Valle, quest’anno ci ha riprovato: a breve la definizione dell’affareArrivano conferme non solo dall’Italia, ma ancheUSA sulla definizione della cessione dellada Della Valle a Rocco Commisso.La notizia ha iniziato a circolare per mezzo del New York Times che ha svelato anche importanti dettagli sull’offertaI dettagliRocco Commisso avrebbe nominato la banca JPMorgan per lavorare sull’affareL’accordo con Diego Della Valle avrebbe subito un accellerata nel week-end e sarebbe addirittura ad uno stadio avanzatissimo secondo quanto riportato dal noto quotidiano, tanto da spingersi a riportare anche di firme già apposte.Le cifre dell’operazione girano intorno ai 150 milioni di dollari (circa 135 milioni di euro); dalla prossima settimana ...

