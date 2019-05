Fiorentina | Commisso dei Cosmos vicino all' acquisto per 150 milioni di dollari

Cessione Fiorentina - lunedì l’annuncio : “accordo con Commisso raggiunto la scorsa settimana” : Le voci relative alla Cessione della Fiorentina da parte dei Della Valle a Rocco Commisso, si fanno sempre più insistenti: le ultime Rocco Commisso è a un passo dall’acquisto della Fiorentina. Secondo un’indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l’accordo con i Della Valle per ...

