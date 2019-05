Fiorentina | clamoroso colpo di scena | vicina la cessione della società a Commisso

Bologna - clamoroso affondo di Mihajlovic alla Fiorentina : Il Bologna si prepara per il fondamentale match in trasferta contro la Fiorentina, conferenza stampa per Mihajlovic, clamoroso affondo alla sua ex squadra: “Loro cambiando allenatore hanno tolto tutti gli alibi ai giocatori, che sicuramente andranno più forte rispetto alle ultime uscite. È una partita aperta a qualsiasi risultato, andremo là per cercare di vincere”. “Noi abbiamo lavorato molto dal punto di vista fisico, tecnico ...