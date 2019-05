Finale Copa del Rey | dove vedere Barcellona-Valencia in Tv

Barcellona-Valencia : la Finale di Copa del Rey su DAZN : Ultimo appuntamento stagionale per gli appassionati di calcio spagnolo con la finale che porterà ad assegnare la Copa del Rey, una competizione a cui tutti i club tengono sempre in modo particolare. A sfidarsi saranno il Barcellona, che giusto poche settimane fa ha conquistato anche la Liga, e il Valencia. I catalani partono certamente con […] L'articolo Barcellona-Valencia: la finale di Copa del Rey su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

Spal-Milan - Finale di Copa del Rey e 500 Miglia Indianapolis su DAZN : Su DAZN lo sport non va mai in vacanza. Nell’ultima giornata dei massimi campionati di calcio, la piattaforma di streaming trasmetterà circa 40 eventi sportivi, disponibili in diretta e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, motori, boxe, rugby e baseball. Programmazione weekend DAZN – Spiccano Spal-Milan, la finale di Coppa del Re e i […] L'articolo Spal-Milan, finale di Copa del Rey e 500 Miglia Indianapolis su DAZN è ...

DAZN si assicura la Finale di Copa del Rey in cinque paesi : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming interamente dedicato allo sport, si è assicurato i diritti esclusivi della finale di Copa del Rey in quattro nazioni: Germania, Austria, Svizzera e Giappone. DAZN trasmetterà inoltre la partita, non in esclusiva, in Italia (la gara sarà disponibile anche in chiaro sul canale NOVE) La sfida di sabato 25 maggio vedrà il Barcellona affrontare il...