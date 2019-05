Film e Serie Tv su Infinity giugno 2019 | arrivano i canali live | Aquaman su Infinity

The Dark Crystal : Age of Resistance - dal Film alla serie in streaming : Nel 1982 quando uscì nelle sale The Dark Crystal fu un successo mondiale, era un film rivoluzionario quello firmato da Jim Henson che volle fare un fantasy cupo usando per il suo mondo fantastico burattini e pupazzi. Ora grazie a Netflix è stata realizzata una serie intitolata The Dark Crystal: Age of Resistance, ambientata anni prima gli eventi della pellicola ma sempre nel mondo fantasy di Thra. Il nuovo show è prodotto da Netflix e sarà ...

Quello su Francesco Totti sarà un docuFilm e non una serie tv - riprese al via all’Olimpico col Capitano sulla sedia da regista : Inizialmente sembrava che l'autobiografia di Francesco Totti Un Capitano fosse destinata a diventare una serie tv, invece si tratterà di un docufilm, le cui riprese sono già iniziate a Roma. Wildside ha acquistato i diritti del libro di Francesco Totti per realizzarne un adattamento, che sulle prime era stato annunciato come una produzione seriale. Ora, invece, la conferma che si tratterà di un progetto destinato alle sale cinematografiche, ...

Sony con PlayStation Productions si lancia nella produzione di serie e Film : film e serie tv dai videogiochi della PlayStation, anche Sony decide di entrare nella sfida dei contenuti con PlayStation Productions, un’etichetta destinata a sfruttare le sue più celebri proprietà intellettuali e l’enorme catalogo di videogiochi. A lanciare la notizia è stato l’Hollywood reporter, ma poi sono arrivate le conferme. In pratica la nuova divisione sarà diretta da Asad Qizilbash ma è strettamente collegata al ...

Per un Film sulla Hollywood del ’69 il solo western di serie B risulta pesante : Cannes. Prima del film di Tarantino a Cannes, il film di Cannes che piace a Tarantino. L’uomo di “Pulp Fiction” – 25 anni fa sulla Croisette, e fu subito Palma d’oro – ha molto apprezzato “The Wild Goose Lake” di Diao Yinan, suo rivale nel concorso. Il regista cinese aveva vinto la Berlinale 2015 co

Just Cause diventerà un Film : il creatore della serie di John Wick lavorerà all'adattamento cinematografico : Un adattamento cinematografico della serie di Just Cause è in lavorazione, riporta Comicbook. Il film sarà realizzato da Constantin film con Derek Kolstad, il creatore della serie di John Wick, che lavorerà come sceneggiatore del film. Robert Kulzer di Constantin films e Adrian Askarieh di Prime Universe films saranno i produttori, secondo i dettagli emersi finora.La serie, comprende quattro diversi titoli, con Just Cause 4 lanciato non molto ...

Casting per una serie tv prodotta da Palomar e per un Film da girare a Napoli : Sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di numerose comparse per realizzare una serie tv dal titolo La guerra è finita, diretta da Michele Soavi. Per la serie, prodotta dalla nota casa di produzione Palomar, si cercano attualmente maggiorenni di tutte le età. Sono inoltre in corso i Casting a cura di Klab4 film per la ricerca di alcune figure da inserire nell'ambito di una produzione cinematografica da girare a Napoli. Una ...

PlayStation Production è la nuova divisione Sony che si occuperà di Film e serie basate su videogiochi : Sony Interactive Entertainment ha lanciato PlayStation Productions, una nuova divisione che si occuperà di realizzare film e serie televisive basate su videogiochi. Questo nuovo studio sarà guidato da Asad Qizilbash e supervisionato da Shawn Layden.Come riporta Latest Tech News, ecco le dichiarazioni di Layden al sito The Hollywood:"Abbiamo 25 anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi ed abbiamo creato 25 anni di grandi giochi, saghe e ...

Casting per una serie televisiva per la Rai e un Film di Morfeo Dreams : Selezioni attualmente in corso a cura di Klab4 film finalizzate alla ricerca di controfigure di attrici per una serie televisiva che andrà poi in onda sulle reti della Rai. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la copertura di ruoli principali e secondari nell'ambito di un nuovo film prodotto da Morfeo Dreams e dal titolo I baci dei Giuda. Una serie Tv per la Rai Per la realizzazione di una importante serie ...

WinDay regala 10 euro per vedere Film e serie tv su Chili : Oggi 20 Maggio 2019 il programma fedeltà WinDay, creato da Wind Tre per i suoi clienti Wind di linea mobile e fissa, regala una gift card Chili del valore di 10 euro. Chili è una piattaforma interamente dedicata al cinema e alle serie TV, con un catalogo digitale di oltre 50.000 titoli in streaming a noleggio o in acquisto permanente. L'articolo WinDay regala 10 euro per vedere film e serie tv su Chili proviene da TuttoAndroid.

Casting per una serie televisiva di Wildside e per un Film prodotto anche da Rai Cinema : Selezioni aperte per la realizzazione di una serie tv prodotta da Wildside e diretta dal regista Niccolò Ammaniti e per un nuovo film italo-francese, prodotto anche da Rai Cinema. Una serie televisiva Per realizzare una serie tv diretta da Niccolò Ammaniti e di cui abbiamo già parlato più volte, sono state fissate delle nuove selezioni. In particolare, è ancora aperta la ricerca di una coppia di gemelli maschi monozigoti tra 12 e 17 anni. In ...

Casting per la serie tv 'Tre metri sopra il cielo' e per un Film di Passo Uno : Casting ancora aperti per la ricerca di figuranti per la serie tv Tre metri sopra il cielo, prodotta da Cattleya con Netflix, le cui riprese verranno effettuate in riviera romagnola. Sono inoltre in corso le selezioni di figuranti per un film prodotto da Passo Uno da girarsi poi in Puglia. Tre metri sopra il cielo Per la realizzazione della serie tv prodotta da Cattleya con Netflix e dal titolo Tre metri sopra il cielo, adattamento televisivo ...

«Le fate ignoranti» : il Film di Ferzan Ozpetek diventa una serie tv : Le fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiLe fate ignorantiCerti film sono come il vino: più invecchiano e più acquistano valore. È il caso de Le fate ignoranti, il capolavoro di Ferzan Ozpetek che, dopo diciotto anni, continua a essere un piccolo cult del genere, così attento a cogliere le dinamiche e le sfumature di una storia impossibile: quella di ...

Le fate ignoranti : Fernan Ozpetek a lavoro su una serie ispirata al suo Film : Le fate ignoranti, il bel film di Fernan Ozpetek, compie 18 anni e diventa una serie tv. E’ lo stesso regista a confermarlo durante un incontro a Palermo in cui è stato insignito della cittadinanza onoraria e una laurea honoris causa. Nell’occasione è stata riproiettata la pellicola con Margherita Buy e Stefano Accorsi, uscita nelle sale il 16 marzo del 2001. “Le fate ignoranti ha cambiato un po’ lo sguardo verso il ...

Le Fate Ignoranti - FOX e Ferzan Ozpetek stanno lavorando a una serie tratta dal Film : Le Fate Ignoranti, il regista del film del 2001 Ferzan Ozpetek sta lavorando a una serie tratta dal film per FOX. L’impegno dei canali FOX, da poco nella galassia Disney, sulle produzioni originali italiane è sempre in crescita. Dopo aver proposto la serie Romolo + Giuly e aver annunciato la serie originale Extravergine con Lodovica Comello, il gruppo è pronto per la prossima serie tv italiana tratta dal film Le Fate Ignoranti del regista ...