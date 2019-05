Festival di Cannes | la premiazione in diretta | Palma d' oro a Parasite

Scandalo al Festival di Cannes : una scena troppo hard indigna il pubblico (e anche l’attrice protagonista) - : Carlo Lanna Una scena hot fa indignare la platea del Festival del cinema di Cannes, ma il regista si difende in conferenza stampa C’è un film che presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes, oggi alle battute finali, che è stato aspramente contestato tanto che in molti gridano allo Scandalo. Proiettato nella notte fra giovedì e venerdì, "Mektoub My Love: intermezzo" di Kechiche, mette in scena un racconto molto forte, ...

Vincitore Palma d'Oro 2019 - Festival di Cannes/ Chi ha vinto? Favoriti e outsider : Vincitore Palma d'Oro 2019, Festival di Cannes: i Favoriti per la vittoria della 72° edizione, in pole Dolor y Gloria e Il traditore.

Festival di Cannes - da Pedro Almodovar a Quentin Tarantino e Marco Bellocchio : ecco chi potrebbe vincere la Palma D’Oro : Un concorso ricco e di qualità quello della 72ma Cannes, fra i migliori degli ultimi anni al punto da immaginare che il Festival diretto da Thierry Fremaux possa “tenere” il passo della Mostra veneziana che, nelle recenti edizioni, gli ha dato parecchio filo da torcere, accaparrandosi i maggiori premi Oscar, gli americani più appetibili e soprattutto i prodotti Netflix. Pur senza l’appoggio del gigante delle piattaforme streaming, la kermesse ...

Festival di Cannes 2019 - i film più erotici : Stando alla proposta dell'ultimo Festival di Cannes, il cinema non solo non è morto, ma è più vivo che mai. Così vivo da essere portatore sano di passioni, sentimenti, emozioni accese. Un cinema fatto di incontri, approcci, corpi. Maschili, femminili, il sesso non conta, la relazione sessuale conta eccome, invece. Partiamo dal film più criticato del Festival, firmato da un regista a sua volta assai contestato e abituato a destare scalpore. ...

Festival di Cannes 2019 - i vestiti che non avevate ancora visto : Cannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo fatto vedereCannes, i look che non vi abbiamo ...

Festival di Cannes 2019 - i pronostici sui vincitori : Siamo agli sgoccioli. Il palmarès del Festival di Cannes 2019 si avvicina (domani sapremo chi conquisterà l2019;ambita Palma d2019;Oro). La giuria capitanata da regista messicano Alejandro González Iñárritu si starà consultando. Super favorito è Dolor y gloria di Pedro Almòdovar, ma stando alle voci e alle stellette dei critici stranieri anche l2019;intensa storia d2019;amore tra due donne a ...

Festival di Cannes - i beauty look degli ospiti : Al Festival di Cannes 2019 c'è un comune denominatore per tutte le celebrities ospiti sul red carpet: capelli e barba ordinati. Nessun «colpo di testa», solo qualche variante in fatto di styling. C'è chi ama un look più pulito e naturale, chi invece predilige uno styling a tinte più rock, ma senza eccedere. Tutte le star amano la barba, mai incolta o shaved al 100%. Due trend, hair & ...

Il cast de "Il Traditore" al Festival di Cannes. Red Carpet con sorpresa - : Fonte foto: La PresseIl cast de "Il Traditore" al Festival di Cannes. Red Carpet con sorpresa 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Per il film con PierFrancesco Favino c'è un Carpet molto affollato: tra le stelle anche Orlando Bloom e diCaprio

Guadagnino elogia Woody Allen al Festival di Cannes - : Niccolò Sandroni Luca Guadagnino durante la presentazione di The Staggering Girl al Festival di Cannes omaggia Woody Allen e dice la sua sul regista newyorkese In un periodo in cui Woody Allen è un nome pericoloso a cui associarsi, Luca Guadagnino omaggia il regista e i suoi lavori. The Staggering Girl è l’ultimo lavoro di Luca Guadagnino, si tratta di un mediometraggio che vede partecipare Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di ...

Festival Cannes - trionfo per Bellocchio : 21.50 Un'accoglienza davvero ottima, forse anche superiore alle attese della vigilia, per la premiere mondiale del film di Marco Bellocchio 'Il traditore' in gara per la Palma d'oro al Festival di Cannes. Il nome 'Marco' ritmato dal pubblico in sala, l'abbraccio affettuoso tra gli attori Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio e tutti gli altri. Gli applausi sono durati moltissimo, circa 13 minuti, tra le migliori accoglienze dei film a Cannes ...

Quell’aria unica di Cannes quando le luci del Festival stanno per spegnersi : Tarantino tutte le feste si porta via? Sabato si chiude con le palme e già oggi il Festival dà l’impressione di spegnersi. C’è in giro meno gente, le code sono meno spaventose, si trova perfino un posto al wifi café del Palais, di solito monopolizzato da migliaia di colleghi, chissà perché in maggioranza spagnoli. Peccato, però, oggi è anche il pri...

Festival di Cannes 2019. Les Misérables (nella Francia di) oggi : Un banlieue movie davvero molto riuscito quello di Ladj Ly, attore, sceneggiatore e regista al primo lungometraggio che però lavora nel cinema da 15 anni. Les Misérables, passato in Concorso al Festival di Cannes, è l’adattamento di un suo corto precedente ed è ispirato alle rivolte di Parigi 2005. Ambientato esattamente dove Victor Hugo ha ambientato il famoso romanzo da cui è tratto il titolo del film, a Montfermeil, la città a un’ora dal ...

Cartoline dal Festival di Cannes : La 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes terminerà il 25 maggio con la cerimonia di chiusura, durante la quale verrà assegnata l’ambita Palma d’oro a uno dei ventuno film in concorso. In questi giorni, sulla croisette, stanno sfilando tantissime star del cinema hollywoodiano e non solo: da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, protagonisti della nuova pellicola di Quentin Tarantino, fino a Elthon John e Charlotte Gainbourg, ...

Josephine Skriver sul red carpet del Festival di Cannes - : Fonte foto: Getty ImagesJosephine Skriver sul red carpet del Festival di Cannes 1Sezione: Spettacoli Tag: Festival di Cannes Redazione Luoghi: Cannes