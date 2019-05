F1 | Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 | Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes!

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Uno strepitosocentra la pole position del Gran Premio didi Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro in una sfida tutta in casa Mercedes che conferma il margine di vantaggio sensazionale a favore del team di Brackley. Per i rivali non è rimasto che fare da spettatori, con distacchi importanti e la consapevolezza di non potere nulla contro le due W10. Sabato drammatico, infine, per il padrone di casa Charles Leclerc. Dopo aver fatto segnare il migliore tempo nella FP3, il monegasco non viene rimandato in pista negli ultimi minuti della Q1 ...

OA_Sport : #F1, Risultato Qualifiche #MonacoGP 2019: Lewis #Hamilton la spunta nel derby #Mercedes! #Ferrari crisi nera,… - zazoomnews : MotoGP Risultato Qualifiche GP Francia 2019: Marc Marquez implacabile sotto l’acqua bene le Ducati e Valentino Ross… - zazoomnews : Griglia di partenza MotoGP Risultato Qualifiche GP Francia 2019: Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso pole di Marque… -