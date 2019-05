Exit poll Irlanda | è testa a testa tra i moderati | volano i Verdi

Exit poll in Irlanda - in testa i partiti filo europei. Bene i Verdi : Due partiti moderati a contendersi la vittoria, pulsioni anti-Ue irrilevanti, malcontento sociale che stenta a coagularsi. L'Irlanda e' un'isola a parte anche dal punto di vista politico nell'Europa che vota nel fine settimana per rinnovare il Parlamento di Strasburgo, al di la' delle inquietudini comuni al continente sulle incognite della BrExit che a Dublino e dintorni - dati i legami con l'odiato-amato grande vicino britannico - diventano ...

Exit poll europee 2019 : Olanda e Gran Bretagna - chi vincerà e risultati parziali : Exit poll europee 2019: Olanda e Gran Bretagna, chi vincerà e risultati parziali Sono state Olanda e Gran Bretagna ad inaugurare le elezioni europee 2019 e ora le prime proiezioni del voto che arrivano da lì sembrano sconfessare le attese. In realtà dei veri Exit poll sono stati elaborati solo in Olanda. La Gran Bretagna ne ha vietato la diffusione fino a domenica sera, quando le operazioni di voto saranno concluse in tutta ...

"La destra non esce più debole dall'Olanda". Antonio Villafranca (Ispi) commenta gli Exit poll : “I populisti in Olanda non hanno fatto l’exploit che ci si attendeva ma, secondo gli exit poll, sono comunque sopra il 10%. Non ci sono state flessioni significative, ma un travaso di voti da Wilders a Baudet, in un panorama estremamente frammentato. Io non traslerei, quindi, questo risultato a livello europeo”. Antonio Villafranca, ricercatore dell’Ispi e docente all’Università Bocconi, è sorpreso ...

