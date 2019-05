Europee | gli exit poll dall' Irlanda lanciano i Verdi | tonfo della sinistra | soffrono gli

Elezioni Europee 2019 - anche in Irlanda gli exit poll premiano i partiti filo europei : In testa i moderati filo europeisti del premier Varakdar, forte ascesa dei Verdi, calano i nazionalisti del Sinn Fein

Elezioni Europee 2019 - i primi risultati : in Irlanda in testa gli europeisti : In Irlanda, sulla base dei primi exit poll delle Elezioni Europee, è testa a testa tra i partiti moderati. Leggermente avanti sembra esserci il Fine Gael del primo ministro Leo Varadkar, ma subito dietro troviamo il Fianna Fail. Exploit dei Verdi che arrivano fino al 9%, guadagnando oltre 7 punti percentuali.Continua a leggere

Europee 2019 - la lunga notte tv : tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni : Le elezioni Europee 2019 hanno infiammato anche la campagna politica nazionale e arrivano al capolinea con l'Election Day che vede impegnata buona parte del continente. In Italia seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 26 maggio, con molte aree del Paese interessate anche da consultazioni amministrative.prosegui la letturaEuropee 2019, la lunga notte tv: tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni ...

Chi votare alle Elezioni Europee? I test e i programmi per gli indecisi : Le Elezioni europee 2019 si avvicinano: domenica 26 maggio si voterà in Italia per rinnovare i seggi del Parlamento Europeo, ma sono molti i cittadini italiani che non sanno chi votare alle Europee. Per aiutarli a orientarsi tra i programmi dei diversi partiti sono stati elaborati una serie di test: ecco i più interessanti a prova di indecisi.Continua a leggere

Europee 2019 : in Olanda vincono i laburisti (secondo gli exit poll) : Sono stati i primi votare e sono i primi di cui si conoscono, non i risultati ufficiali (tutti gli scrutini saranno fatti a partire dalle 23 di domenica 26 maggio), ma gli exit poll dalla tv nazionale Nos dei Paesi Bassi. Le proiezioni fatte all’uscita dai seggi delle elezioni Europee sono diverse da quanto ci si attendeva. In testa a sorpresa ci sarebbero i laburisti del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in corsa per la ...

Europee - la Lega rimane senza casa : il Consiglio d’Europa respinge la formazione sovranista : Il Consiglio d'Europa, l'organizzazione responsabile di tutelare la democrazia e i diritti umani, ha respinto la formazione in un unico gruppo dei partiti sovranisti. A ormai poche ore dal voto per la maggior parte dei Paesi Ue, il Consiglio ha deciso di bocciare il gruppo "Nuovi democratici europei - Europa delle nazioni e delle libertà", di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere

Europee 2019 - in Olanda sbagliato parlare di boom della sinistra. Il vincitore è solo uno : La stampa italiana, come già accaduto nel 2017, ha commentato gli exit poll per le Elezioni Europee olandesi salutando la “vittoria della sinistra” e lo stop ai populisti. Repubblica, che titola “Eurovoto, primo round a sinistra”, si avventura in un commento un po’ audace sostenendo che “dopo due anni a rischio estinzione la sinistra torna a vincere. In modo del tutto inaspettato”. Se, certamente, l’exploit laburista ha lasciato tutti di stucco, ...

Programma Lega elezioni Europee 2019 : i temi centrali e le battaglie : Programma Lega elezioni europee 2019: i temi centrali e le battaglie Domenica 26 maggio è un appuntamento importante della politica nazionale e, soprattutto, europea. Dal punto di vista locale, infatti, il voto del 26 maggio potrebbe decidere le sorti del governo, nel quale i due partiti ai vertici (M5S e Lega) non nascondo tensioni e possibili alternative per il futuro, nonostante i proclami di voler continuare uniti fino alla fine della ...

Elezioni Europee 2019 - primi risultati : vince Timmermans - agli euroscettici di Wilders nessun seggio : Un secondo exit poll diffuso oggi conferma la vittoria in Olanda del PVDA di Frans Timmermans, candidato per i socialdemocratici alla Commissione Ue. Timmermans: "Per la prima vota abbiamo la possibilità di costituire una maggioranza progressista nel Parlamento europeo, una compagine che vada da Tsipras a Macron con i socialisti al centro".Continua a leggere

ELEZIONI Europee 2019 - IRLANDA/ Risultati in diretta : gli ultimi sondaggi - i favoriti : Risultati ELEZIONI EUROPEE 2019 in IRLANDA: dopo Gran Bretagna e Olanda al voto uno dei Paesi più europeisti dell'Unione. ultimi sondaggi e favoriti.

Europee 2019 - in Olanda già chiusi i seggi : a sorpresa laburisti in testa negli exit poll : La formazione di Frans Timmermans primo partito davanti ai popolari del premier in carica Mark Rutte. Solo quarti i sovranisti dati per favoriti

Europee 2019 - in Olanda già chiusi i seggi : a sorpresa laburisti in testa agli exit poll : I laburisti del PvdA di Frans Timmermans sono accreditati con 5 seggi al Parlamento europeo, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte con 4 seggi a pari merito del partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell’esordiente Thierry Baudet.Così gli exit poll delle elezioni Europee resi noti dalla tv olandese Nos. Ai Verdi andrebbero tre seggi, mentre un seggio al partito di Geert Wilders.

Elezioni Europee - exit poll in Olanda : i laburisti primo partito - agli euroscettici 4 seggi ma a Wilders solo uno. Verdi al 10% : L’Olanda e il Regno Unito sono stati i primi due Paesi Ue ha completato le operazioni di voto. E ad urne chiuse sono arrivati i primi exit-poll per quanto riguarda i Paesi Bassi: il primo partito sono i laburisti (PvdA) del commissario europeo Frans Timmermans che avrebbe ottenuto 5 seggi su 26 con il 18,4% dei voti secondo le rilevazioni di Ipsos pubblicate dai media olandesi. agli euroscettici del Forum per la democrazia (Fvd) e il Pvv ...

Europee 2019 - in Olanda già chiusi i seggi : a sorpresa laburisti in testa agli exit poll : La formazione di Frans Timmermans primo partito davanti ai popolari del premier in carica Mark Rutte. Solo quarti i sovranisti dati per favoriti