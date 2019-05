Europee | a Milano ripresi servizi anagrafe | uffici riaperti

Europee : a Milano sospese attività anagrafe per problema tecnico : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - L'attività dell'anagrafe di Milano è al momento sospesa per un problema tecnico. Le delegazioni anagrafiche non possono rilasciare carte d'identità e certificati elettorali e il Comune di Milano invita i cittadini a non recarsi negli uffici dell'anagrafe e attendere com

Elezioni Europee - a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici” : sospeso il servizio di rinnovo delle schede elettorali : Uffici comunali di Milano nel caos alla vigilia delle Elezioni Europee. Questa mattina i cittadini che si sono recati nelle sedi dell’Anagrafe per ritirare la scheda elettorale o per sostituirla in vista del voto hanno trovato una brutta sorpresa: sistemi informatici in tilt, linee telefoniche non funzionanti su tutta la rete e operazioni sospese. “Al momento per un problema tecnico i servizi anagrafici sono sospesi in tutte le sedi di Milano”, ...

Europee - a Milano la reunion di Renzi e Calenda. I due all’attacco di Lega e M5s : “Ora di restituire ceffoni” : Oltre mille persone hanno riempito l’auditorium della Fondazione Cariplo di Milano per assistere alla “reunion” tra Matteo Renzi e il candidato del PD alle Europee Carlo Calenda. “Per un anno ci siamo presi ceffoni da chiunque, ma adesso è arrivato il momento di restituirli senza il guanto – attacca dal palco l’ex ministro del lavoro – non mi basta il 20% neanche per iniziarla questa partita, la vittoria sarà il giorno in cui ...

Europee : Majorino - 'a Milano 30mila in piazza ma messaggi micidiali' : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Non erano i centomila che volevano essere. Diciamo trentamila. Tecnicamente non un grande risultato. Ma sappiamo che non possiamo consolarci. Le cose dette sono state davvero micidiali". E' quanto scrive Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, Salute

Borse Europee deboli - Milano in parità : 10.10 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, dopo i buoni risultati di ieri. A Piazza Afffari,l'Ftse Mib ha aperto in parità, poi è entrato in territorio negativo (-0,14%) dopo i dati sul mercato delle auto. Stabile lo spread BtpBund a 278 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,68%. Londra cede lo 0,3%, Parigi lo 0,5% e Francoforte lo 0,7%. Euro a 1,1179 dollari e 122,54 yen.

Milano. Pubblicati i dataset relativi alle Elezioni Europee 2019 : Il portale Open data del Comune di Milano si arricchisce di un nuovo rilascio settimanale. Sono stati infatti Pubblicati due

Borse Europee in rialzo - Milano a +0 - 51% : 9.54 Apertura positiva per le Borse europee, che tentano il recupero dopo i cali di ieri e le perdite contenure delle piazze asiatiche(Tokyo ha chiuso a -0,59%). I listini hanno accolto positivamente le rassicurazioni del presidente Usa, Trump, sul nodo dei dazi con la Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,51% a 20.699 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 277,6 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,71%. Londra +0,44%, ...

Zero emissioni entro il 2050 : lo chiedono 210 città Europee tra cui Milano - Bologna e Firenze : A pochi giorni dal vertice di Sibiu sul futuro dell’Europa, 10 città italiane (Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Capaci, Mantua, Modena, Senigallia, Torino e Zugliano) si sono unite a 200 sindaci di città e capi di amministrazioni locali di tutta Europa, che rappresentano 62 milioni di cittadini, per chiedere ai capi di stato e di governo dell’UE di approvare una strategia di decarbonizzazione a lungo termine per raggiungere le Zero ...

In rosso Milano e le altre Borse Europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi USA a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...

Borse Europee in profondo rosso dopo minacce Trump su dazi - Milano -1 - 95% : Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano le Borse europee. A Parigi il Cac cede l'1,76% a 5.450,83 punti,...

Intervento chirurgico per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Per lui saltata la presentazione dei candidati di FI alle Europee : PRIMAPRESS, - MILANO - Silvio Berlusconi è stato sottoposto a un Intervento al San Raffaele per occlusione intestinale. E' quanto si legge in una nota: "Nella notte del 29 aprile - si precisa - ha ...

Milano. Elezioni Europee : 170 spazi per la propaganda diretta : Il Comune di Milano metterà a disposizione 170 spazi destinati alla propaganda elettorale per le Elezioni europee del 26 maggio

Andamento positivo per le borse Europee. Debole Milano : Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della Debolezza sulle preoccupazioni di un rallentamento dell'economia. Sessione Debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 1.276,5 dollari l'oncia. Il Petrolio, Light Sweet Crude Oil, ...

Borse Europee in lieve aumento. Riflessiva Milano : Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei, contenti per il buon dato dell'indice ZEW di aprile , che fa ben sperare per la ripresa ...